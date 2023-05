Continuen els canvis dràstics a la graella de Telecinco. L’última víctima d’aquesta reformulació és Pedro Piqueras, l’icònic presentador dels Informatius. La cadena ha decidit apartar-lo del directe després de 17 anys lligat a aquest servei. El televisero ha pogut saber que els telenotícies també canviarà de cara a l’any vinent, una temporada en la qual l’edició de les 21 hores no el tindrà a ell al capdavant.

Sembla que la idea era que deixés de fer pantalla durant la passada Setmana Santa, però finalment van optar per allargar la seva continuïtat una mica més i per fer coincidir el seu comiat amb el final de la temporada televisiva. I això per què? Per intentar que el relleu sigui “discret i sigil·lós, sense estridències ni protagonismes”.

L’àrea d’informatius experimentarà més canvis, ja que també s’està treballant en un canvi important d’imatge i en l’àmbit tècnic. Diuen que, per exemple, canviar el plató dels informatius és una de les prioritats més urgents.

Pedro Piqueras se sincera sobre els inicis a televisió | Cuatro

Per què Telecinco vol fer fora Pedro Piqueras?

I quin motiu hi ha darrere de tant canvi? Des del mitjà deixen caure que podria tenir a veure amb l’audiència que està aconseguint l’espai, el qual últimament està quedant per sota del d’Antena 3 que presenta Vicente Vallés. Piqueras, als seus 68 anys, està lligat a l’edició de Telecinco des de fa molt temps i sembla que des de la cúpula haurien considerat que la seva marxa és necessària si realment volen modernitzar el format i donar-li un to diferent.

De moment la cadena no s’ha pronunciat al respecte i ell tampoc no ha dit res. Encara no hi ha data per a l’última emissió amb ell de conductor, però és probable que coincideixi amb l’inici de les vacances estiuenques que la cadena aprofitarà per fer un petit impàs abans d’iniciar la temporada al setembre amb uns informatius molt diferents que confien que cridi més l’atenció.