Pedro Piqueras explica quin programa el va fer demanar ajuda psicològica

Pedro Piqueras va presentar l’últim informatiu de la seva carrera el desembre del 2023, un moment en què els fans del periodista van acomiadar-se d’ell després de tota una vida veient-lo davant les càmeres. Als seus 70 anys, molt creien que ho deixaria tot i es quedaria a casa per descansar i desconnectar després de tantes notícies. Aquest dimecres, però, l’hem tornat a veure a l’entrevista que ha concedit a Lara Siscar a En primicia de TVE. I, aquí, ha deixat clar que no s’estarà quiet.
Com és habitual en aquest tipus d’entrevistes, Pedro Piqueras ha rememorat alguns dels seus moments més icònics a televisió. El que pocs sabien? Que trauria a la llum una anècdota molt curiosa sobre un dels seus pitjors moments a televisió. Feia anys que estava al capdavant d’un informatiu, però el 14 de desembre de 1988 va passar-ho realment malament quan havia d’informar de la vaga general d’Espanya.
Pedro Piqueras estava treballant a La 1, en aquells moments, quan va haver-hi un tall d’emissió que no va afectar al seu informatiu que sí que va emetre’s. El problema? Que va arribar a sentir, per primera vegada a la seva vida, que la por escènica existeix. Hi havia un gran rebombori al carrer i la gent estava realment enfadada, així que hi havia molta pressió per veure com informaria de tot plegat des de la televisió pública.
Pedro Piqueras confessa quins han estat els seus pitjors moments com a presentador
Han passat molts anys i ara pot fer autocrítica: “Aquell programa va gestionar-se molt malament. L’emissió va ser vista per 25 milions d’espectadors… Si ho arribo a tenir en compte, no podria haver pogut respirar”. No va gestionar bé la pressió i explica que va haver de recórrer a teràpia psicològica perquè allò no li tornés a passar: “Vaig haver de treballar amb una psicòloga per tal que m’ajudés a crear mecanismes perquè la por escènica no m’afectés”. Per exemple, hauria après que era bo relaxar-se i respirar profundament: “Havia de pensar que tot sortiria bé i no pensar que anirà malament”.
La seva principal por? Als primers minuts de l’emissió, l’arrancada: “El problema era començar…”. I com ho va gestionar? Demanant que li deixessin posar la seva veu en off a un vídeo en comptes de donar la cara i que el primer que es veiés en antena fos la seva cara. Aquell dia va ser complicat per a ell, però ara creu que va ajudar-lo a ser “més periodista“.
I un altre mal moment en la seva carrera? El dia que va haver de parlar de l’atemptat que va forçar Irene Villa i la seva mare a ser amputades: “Aquell va ser el moment més difícil, mai no ho oblidaré perquè van emetre’s les imatges de l’atemptat i tenia por de la repercussió que podrien arribar a tenir”. El que pocs sabien era que aquell programa va crear cert vincle entre Pedro Piqueras i Irene Villa, que va arribar a convidar-lo a la seva boda: “Em va dir que, ja que vaig estar en el pitjor moment de la seva vida, també li agradaria que estigués en el millor”.
Un expresentador content amb la seva nova vida de jubilat, però que deixa clar que continuarem veient-lo perquè mai no es podrà allunyar del tot del mitjà que tant ha estimat.