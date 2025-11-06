Pedro Piqueras explica qué programa lo llevó a buscar ayuda psicológica

Pedro Piqueras presentó el último informativo de su carrera en diciembre de 2023, un momento en que los fans del periodista se despidieron de él después de toda una vida viéndolo frente a las cámaras. A sus 70 años, muchos creían que lo dejaría todo y se quedaría en casa para descansar y desconectar después de tantas noticias. Este miércoles, sin embargo, lo hemos vuelto a ver en la entrevista que ha concedido a Lara Siscar en En primicia de TVE. Y, aquí, ha dejado claro que no se quedará quieto.

Como es habitual en este tipo de entrevistas, Pedro Piqueras ha rememorado algunos de sus momentos más icónicos en televisión. ¿Lo que pocos sabían? Que sacaría a la luz una anécdota muy curiosa sobre uno de sus peores momentos en televisión. Llevaba años al frente de un informativo, pero el 14 de diciembre de 1988 lo pasó realmente mal cuando tuvo que informar sobre la huelga general de España.

Pedro Piqueras estaba trabajando en La 1, en aquellos momentos, cuando hubo un corte de emisión que no afectó a su informativo que sí se emitió. ¿El problema? Que llegó a sentir, por primera vez en su vida, que el miedo escénico existe. Había un gran alboroto en la calle y la gente estaba realmente enfadada, así que había mucha presión por ver cómo informaría de todo ello desde la televisión pública.

Pedro Piqueras confiesa cuáles han sido sus peores momentos como presentador

Han pasado muchos años y ahora puede hacer autocrítica: «Aquel programa se gestionó muy mal. La emisión fue vista por 25 millones de espectadores… Si lo llego a tener en cuenta, no podría haber podido respirar«. No gestionó bien la presión y explica que tuvo que recurrir a terapia psicológica para que eso no le volviera a pasar: «Tuve que trabajar con una psicóloga para que me ayudara a crear mecanismos para que el miedo escénico no me afectara». Por ejemplo, habría aprendido que era bueno relajarse y respirar profundamente: «Tenía que pensar que todo saldría bien y no pensar que iría mal».

¿Su principal miedo? A los primeros minutos de la emisión, el arranque: «El problema era comenzar…». ¿Y cómo lo gestionó? Pidiendo que le dejaran poner su voz en off a un vídeo en lugar de dar la cara y que lo primero que se viera en antena fuera su cara. Aquel día fue complicado para él, pero ahora cree que le ayudó a ser «más periodista«.

La entrevista más personal de Pedro Piqueras | TVE

¿Y otro mal momento en su carrera? El día que tuvo que hablar del atentado que forzó a Irene Villa y su madre a ser amputadas: «Ese fue el momento más difícil, nunca lo olvidaré porque se emitieron las imágenes del atentado y tenía miedo de la repercusión que podrían llegar a tener». Lo que pocos sabían era que aquel programa creó cierto vínculo entre Pedro Piqueras e Irene Villa, quien llegó a invitarlo a su boda: «Me dijo que, ya que estuve en el peor momento de su vida, también le gustaría que estuviera en el mejor».

Un expresentador contento con su nueva vida de jubilado, pero que deja claro que continuaremos viéndolo porque nunca podrá alejarse del todo del medio que tanto ha amado.