Carme Chaparro confessa que pateix una malaltia de la pell incurable

Carme Chaparro és una de les presentadores més transparents. L’escriptora i periodista de Mediaset, coneguda pel seu paper als Informatius i a Cuatro al día, parla obertament de la seva vida privada sense cap mena de vergonya. El seu perfil d’Instagram l’utilitza com una finestra oberta amb els seguidors, amb qui comparteix els bons i mals moments de la seva vida. L’última publicació que ha fet, per exemple, li serveix com a confessió: Carme pateix una malaltia de la pell incurable i n’ha parlat públicament per primer cop.

“Això que veieu és una malaltia de la pell. No se sap què la causa, però les mans se m’omplen d’aquest tipus d’èczema quan en tinc un brot. Són dolorosos, sobretot si el fregues amb alguna cosa. A vegades el brot té a veure amb l’estrès i d’altres amb alguna cosa que he tocat, però tampoc no se sap exactament. No hi ha cura, només pomades per tractar que la remissió del brot sigui ràpida”, explica tot acompanyant una fotografia impactant que mostra com és una d’aquestes ferides.

Explica que, en el seu cas, només l’afecta a les mans i que no passa de manera sovint, només un parell de cops l’any. Ara bé, hi ha gent que ho pateix a tot el cos i més recorrent. Són aquestes persones les que poden sentir-se estigmatitzades, un sentiment que li genera molta empatia. N’ha volgut parlar arran de la broma de Chris Rock a la dona de Will Smith sobre la seva alopècia, la que va enfurismar l’actor fins al punt de donar-li una bufetada en directe durant la gala dels Oscars. Carme Chaparro considera que no hauria d’haver actuat amb violència, però reconeix que hi ha gent que pateix de debò per les malalties que tenen i que un acudit sobre el tema pot arribar a resultar molt dolorós.

Carme Chaparro reconeix que pateix una malaltia incurable | Instagram

La presentadora va explicar l’any passat que també pateix una malaltia auditiva anomenada síndrome de Ménière, una deficiència que només li permet tenir un 35% d’oïda a l’orella dret i que fa que senti un xiulet constant en l’esquerra. La presentadora no vol ocultar aquells aspectes més negatius de la seva vida, el que els seguidors agraeixen i aplaudeixen.