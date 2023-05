Carme Chaparro sustituirá a Pedro Piqueras en los informativos de Telecinco

Carme Chaparro volverá al frente de los informativos de Telecinco, un trabajo que dejó atrás el 2017. Ella misma ha confirmado este proyecto profesional, el que pondrá en marcha a partir del verano cuando Pedro Piqueras empiece las vacaciones veraniegas.

Se ha mostrado muy contenta en una entrevista en la revista Semana : «Vuelvo a Telecinco, a mi casa, y estoy muy contenta. Estaré durante el verano un ratito y sustituiré a Pedro durante sus vacaciones. Estaré en su lugar hasta que vuelva, así que muy bien y muy contenta. Bien es verdad que no sé cómo me sentiré otra vez allí… Hace muchos años que no hago informativos, así que a ver qué tal».

«Me apetece y creo que es como ir en bicicleta, una cosa que nunca olvidas. A ver si ahora soy capaz de sentarme en aquella silla y no moverme mucho, porque últimamente me he acostumbrado a moverme mucho por el plató», ha dicho.

Carme Chaparro, al frente de Cuatro en el día

Considera que el mejor de este retorno es que hayan confiado en ella después de este tiempo: «Es un honor que Pedro Piqueras haya pensado en mí para estar en su lugar«. No estará sola en esta aventura, puesto que coincidirá con Alba Lago: «Nos repartiremos. Ella hará unas semanas y yo otras».

Pedro Piqueras niega haber sido despedido de los informativos de Telecinco

Estos últimos días se había hablado mucho, precisamente, sobre el presunto despido de Pedro Piqueras. Varios medios publicaron que la cadena había decidido apartarlo de los Informativos y jubilarlo de la primera línea mediática.

Pedro Piqueras concede su entrevista más personal | Telecinco