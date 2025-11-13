Carme Chaparro ha tenido que volver a pasar por quirófano y ya van unas cuantas veces en los últimos meses. La presentadora de los informativos de Cuatro ha compartido una imagen desde el hospital que ha acompañado de un texto muy duro en el que confiesa que ha necesitado ser intervenida dos veces más: «Dos veces duras en quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la sala de reanimación… pero siempre la sonrisa, las caricias, los insomnios y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos, incluso, cuando el alma quiere irse de nuestro cuerpo».

Ahora mismo, lo peor ha pasado y ha podido subir a planta. En los últimos días, ni siquiera ha podido coger el móvil para responder los mensajes de cariño que habría estado recibiendo: «Estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan… Ya os lo explicaré«. Y vuelve a dejar el mensaje un día más, un día menos que había ido publicando últimamente: «Volveré. Sanidad Pública!».

Carme Chaparro ha hagut de tornar a passar per quiròfan | Instagram

¿Qué le pasa exactamente a Carme Chaparro?

Hasta ahora, aún no ha compartido públicamente qué enfermedad tiene en concreto que la fuerza a ser operada tantas veces. Sus estancias en el hospital son largas y complicadas, por lo que va diciendo, unos problemas de salud constantes que vendrían acompañados de mucho dolor. ¿Qué le pasa exactamente? Lo único que ha confesado tener es el síndrome de Ménière, una enfermedad del oído interno que causa pérdida de audición, presión y vértigo severo. ¿Tiene que ver con esto o se trata de otra cosa?

En la última entrevista que ha concedido a Noticias Cuatro, la periodista decía que quería haber publicado el último libro el pasado mes de marzo pero que no lo ha podido hacer, precisamente, por estos problemas de salud que ha ido encadenando: «Ha sido un año complicado«. Dice que hacía tiempo que se trataba una patología, un proceso que podía compaginar con la televisión. ¿El problema? Que la situación fue empeorando y los médicos la forzaron a coger la baja: «Me dijeron que tenía que dejar de trabajar porque existía un peligro importante de que pasara algo muy grave». Desde entonces, tiene que pasar mucho tiempo en el hospital porque la someten a diferentes estudios y están probando muchísima medicación: «La posible solución que han visto llega a través de una operación bastante complicada, veremos qué pasa«.

Carme Chaparro esclata contra les especulacions sobre el seu estat de salut | Telecinco

¿Se refería a estas dos intervenciones que le han hecho ahora? La escritora lo mantiene todo en bastante secretismo, pero los seguidores agradecen que al menos vaya informando de las veces que tiene que acudir al médico cuando la pasan a planta y el peligro ha pasado. Lo más probable es que no dé detalles concretos hasta que la puedan curar del todo, así que habrá que esperar para tener una idea más clara de todo esto.