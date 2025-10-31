Carme Chaparro hizo saltar todas las alarmas a principios del mes de marzo tras anunciar que se tomaría un tiempo para tratarse de unos problemas de salud. Hacía tiempo que su actividad en las redes sociales había disminuido y aprovechó para hacer un video compartiendo estas novedades sobre su vida. Durante todos estos meses ha ido mostrando pequeñas píldoras de lo que había pasado, desmintiendo algunos rumores y explicando, hace pocas semanas, que tendría que pasar por quirófano. Ahora, ha generado cierta preocupación por una imagen desde el hospital.

Salen a la luz más detalles de la situación personal de Carme Chaparro | Europa Press

¿Cómo está Carme Chaparro?

La periodista no pasa por su mejor momento y ahora ha actualizado con un post muy breve su estado de salud. En la publicación que ha hecho en Instagram se puede ver una imagen de su brazo con un catéter puesto donde seguramente le están administrando la medicación indicada en el tratamiento para poder recuperarse de su problema de salud. Un problema de salud por ahora desconocido que la comunicadora ha compartido que revelará cuando todo esté más calmado.

«Un día más, un día menos», se puede leer bajo la fotografía que acompaña el post. Una frase muy breve, pero que hace pensar que la luz al final del túnel se acerca.

Los detalles de su problema de salud

Era a principios de mes cuando Carme Chaparro compartía en una entrevista con la revista Lecturas donde daba detalles desconocidos de esta enfermedad, admitiendo que estaba a la espera de una operación y que llevaba «diez meses de baja». «Tengo una medicación muy dura, que me aturde, me da mucho sueño y me reseca la piel«, explicaba la presentadora de Telecinco.

La enfermedad, aún sin nombre de manera pública, está afectando también su día a día en plena promoción de su nueva novela. «Estoy cansada por la medicación, es muy fuerte, y porque la enfermedad es muy fastidiosa. Pero cuando los médicos encuentren el piso y sepan si pueden hacer algo o no, lo explicaré. Me puedan curar o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo. Alzar la voz y contar qué me ha pasado ojalá ayude a otras personas a desestigmatizarlo», revelaba en esta entrevista.

Su entorno es también el gran apoyo ante esta temporada tan complicada. Su marido es uno de los grandes pilares y que incluso hubo una época en la que «no podía estar sola». Sus hijas la han ido a ver al hospital varias veces, «si ven que tengo una cara rara, que no se preocupen porque es la medicación». Por ahora, solo queda desear que se recupere pronto y pueda explicar qué batalla ha estado luchando todos estos meses.