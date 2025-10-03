Carme Chaparro ha sido uno de los nombres de la actualidad y la crónica social en los últimos meses. Fue el pasado mes de marzo cuando sorprendió a sus seguidores con un vídeo muy personal explicando que necesitaba un tiempo para poder tratarse. Sin añadir más información al respecto y con todo tipo de incógnitas sobre qué podría pasar, la periodista ha ido compartiendo con cuentagotas la información sobre su salud. Han sido meses difíciles, no solo por su problema de salud, sino también por la pérdida de su padre. Hace pocos días, una entrevista con el diario La Razón hizo saltar todas las alarmas por los datos que salieron a la luz. «Estoy esperando fecha para una operación y confío en que todo salga bien porque mis médicos son maravillosos», explicó. Ahora, hay más detalles sobre estos complicados meses que ha vivido la escritora.

Más detalles de los problemas de salud de Carme Chaparro

La presentadora de los Informativos de Telecinco lleva unos meses de baja, pero ahora se encuentra promocionando su nueva novela, Venganza. En una entrevista reciente en la revista Lecturas, explica cómo han afrontado sus hijas toda la situación y algunos detalles importantes de la enfermedad que aún no ha recibido una explicación completa. «Estoy a la espera de la intervención, muy medicada y muy adormecida, mis médicos me dijeron que parara porque me iba a morir, me dijeron que tenía que estar en casa, que sería un tratamiento a tope«.

Su entorno ha sido clave para superar este momento viral tan complicado. Por un lado, ha recibido ayuda profesional de psiquiatra y psicólogo, además del apoyo de su pareja, su marido Bernabé Domínguez, y sus dos hijas. «A las niñas les hemos tenido que explicar. Han venido a verme al hospital varias veces, si ven que tengo una cara rara que no se preocupen porque es la medicación», ha explicado.

¿Cuál es la enfermedad que afecta a Carme Chaparro?

Hay muchas incógnitas respecto a este problema de salud que afecta a la periodista. En una entrevista en El Periódico, Carme Chaparro ha explicado que ha tenido un «año muy difícil con la muerte de su padre y enfermedad que está pasando». Además, está pendiente de esta intervención que será «complicada». «Los doctores me han explicado que ya sabemos el barrio donde está la enfermedad, y que ahora buscaremos la habitación», apunta de manera metafórica, indicando que han encontrado la causa general y que ahora hay que tratarlo de manera más directa.

¿Y cuándo volverá a la televisión? Ha sido una de las caras reconocidas de Telecinco, pero hace muchos meses que los espectadores ya no la ven. Aún, explica, está pendiente de la fecha de la operación y, por tanto, según como vaya todo, tendrá que hacer «más o menos reposo». Por ahora no se conoce cuál es el problema que la afecta, pero en esta entrevista expresa que está esperando a tener «una solución» para poder contar su historia y ayudar a las personas que están pasando por una situación como la suya.