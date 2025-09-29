¿Cómo se encuentra Carme Chaparro? Es una pregunta que se repite desde hace muchos meses. ¿Qué problema de salud padece la presentadora y escritora? Hace unos meses reapareció en las redes explicando que estaría un tiempo en un segundo plano para tratarse un problema de salud, sin que se llegaran a conocer los detalles concretos de la afección. Con el tiempo, la presentadora ha ido dejando pequeñas píldoras y de hecho, a principios de mes, llegaba con buenas noticias afirmando que estaba «llegando al final del proceso«. Ahora, una entrevista en La Razón vuelve a hacer saltar las alarmas sobre cómo se encuentra realmente la periodista.

Carme Chaparro, a la espera de operarse por un problema de salud | Europa Press

La situación de Carme Chaparro: meses de silencio y un problema de salud por ahora desconocido

Carme Chaparro se encuentra en una situación profesional bastante positiva, al menos, acaba de publicar su nueva novela, Venganza. Un proyecto muy especial que aporta cierta fuerza en momentos tan delicados como el que está pasando. Ahora bien, ¿cómo se encuentra actualmente? Según ha explicado al citado diario, es una situación complicada, aunque ha decidido mantener los detalles ocultos hasta que todo haya pasado. «Estoy esperando fecha para una operación y confío en que todo salga bien porque mis médicos son maravillosos», ha explicado, indicando que hablará de todo una vez esté en proceso de recuperación.

La preocupación es evidente, al menos, todo el secretismo hace crecer aún más las preguntas sobre cuál es este problema. Según ha explicado y tal como indicó en las redes sociales hace unas semanas, el tratamiento que está siguiendo comprende mucha medicación y debe hacer reposo, aunque su psiquiatra le obliga a salir, pasear y moverse un poco. «Lo he pasado muy mal en el ámbito psicológico y de medicación, pero con la ayuda de mi psicólogo y la psiquiatra estoy levantando el ánimo». Toda esta situación también ha coincidido con una pérdida muy dolorosa, la muerte de su padre hace unos meses.

¿Cuándo volverá a la televisión?

Una de las preguntas que también se han hecho los seguidores de la periodista es cuándo volverá a la televisión. Una de las caras habituales de Telecinco que hace meses que ha pasado a estar en un segundo plano, podría volver pronto. Según ha detallado en la entrevista, se encuentra en la fase final y «espera volver a la televisión antes de Navidad». Sea como sea, es una noticia muy positiva que coincide también con la publicación de esta nueva novela, un proyecto que «es una denuncia sobre cómo cuesta decir la verdad a veces» y las «luchas de poder que hay detrás de la pantalla». Ahora, solo queda esperar que la intervención salga bien y que pueda explicar qué ha pasado todos estos meses.