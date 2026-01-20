Sol Villanueva fue una de las caras visibles de los informativos de Telecinco durante casi una década, pero los telespectadores dejaron de verla y ahora se sabe que atraviesa, desde hace seis años, un problema de salud muy grave. La periodista ha reaparecido en televisión en una entrevista muy impactante en Fiesta, el programa de Emma García, en el cual ha reconocido que ha llegado a estar 16 meses ingresada en el hospital: «Sentía aquella cama de la UCI como mi tumba».

Los médicos la han diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico grave que provoca que el sistema inmunitario del enfermo ataque los nervios periféricos. Se trata de una enfermedad rara, compleja y difícil de detectar que aparece sin ningún tipo de aviso previo. Han pasado seis años desde que le dieron este diagnóstico, el cual llegó después de muchas pruebas. En su caso, la primera señal de que algo no iba bien llegó cuando se dio cuenta de que no podía levantarse de la cama: «No podía moverme, de repente, y tuvieron que ingresarme en la UCI. Solo tenía movilidad en el dedo gordo del pie, no la tenía ni en la cara ni en el resto del cuerpo«.

Sol Villanueva da detalles de la enfermedad rara que padece | Telecinco

La enfermedad rara que ha padecido Sol Villanueva

Durante un mes y medio, tuvo que estar ingresada en la UCI de un hospital de Riad y aquella experiencia fue un infierno: «Creía que no saldría de ahí y es que, además, era plena pandemia. Llegué a pedir que me quitaran la televisión porque yo estaba con mi guerra». Cuando pudieron trasladarla al centro hospitalario de Toledo, todo cambió. Allí estaría dieciséis meses más ingresada, ya que la rehabilitación era larga y «agotadora»: «Fue la muerte y la resurrección posterior«.

No puede hablar de cura, ya que el único tratamiento existente contra este síndrome es la estimulación del sistema inmunitario. El suyo no ha sido un camino fácil, hasta el punto de que estuvo cinco meses sin poder ni siquiera hablar. ¿Qué cree que la ha salvado? Curiosamente, la actitud positiva y la esperanza: «El día que el celador me puso de pie y me di cuenta de que me sostenía de pie, estuve llorando muchos minutos porque no me lo creía«.

La presentadora explica cuáles son los síntomas de la enfermedad que padece | Telecinco

Sol Villanueva era la presentadora de los informativos de Telecinco

Sol Villanueva ha escrito toda esta historia de superación en un libro, pero ha querido confesar cómo lo ha vivido también en esta entrevista emotiva con la cual pretende visibilizar una enfermedad rara que te cambia la vida de repente y de manera drástica. Ahora se muestra muy recuperada, afortunadamente, un canto a la esperanza que también ha querido compartir como gesto hacia otros enfermos que no ven la luz al final del túnel.