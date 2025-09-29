Com es troba Carme Chaparro? És una pregunta que es repeteix des de fa molts mesos. Quin problema de salut pateix la presentadora i escriptora? Fa uns mesos reapareixia a les xarxes explicant que estaria un temps en un segon pla per tractar-se d’un problema de salut, sense que se n’arribessin a saber els detalls concrets de l’afectació. Amb el temps, la presentadora ha anat deixant petites píndoles i de fet, a principis de mes, arribava amb bones notícies afirmant que estava “arribant al final del procés“. Ara, una entrevista a La Razón torna a fer saltar les alarmes sobre com es troba realment la periodista.
La situació de Carme Chaparro: mesos de silenci i un problema de salut ara per ara desconegut
Carme Chaparro es troba en una situació professional força positiva, si més no, acaba de publicar la seva nova novel·la, Venganza. Un projecte molt especial que aporta certa força en moments tan delicats com el que està passant. Ara bé, com es troba actualment? Segons ha explicat al citat diari és una situació complicada, tot i que ha decidit mantenir els detalls ocults fins que tot hagi passat. “Estic esperant data per a una operació i confio que tot surti bé perquè els meus metges són meravellosos”, ha explicat, tot indicant que parlaré de tot plegat un cop estigui en procés de recuperació.
La preocupació és evident, si més no, tot el secretisme fa créixer encara més les preguntes sobre quin és aquest problema. Segons ha explicat i tal com va indicar a les xarxes socials fa unes setmanes, el tractament que està seguint comprèn molta medicació i ha de fer repòs, tot i que la seva psiquiatra l’obliga a sortir, passejar i moure’s una mica. “Ho he passat molt malament en l’àmbit psicològic i de medicació, però amb l’ajuda del meu psicòleg i la psiquiatra estic aixecant l’ànim”. Tota aquesta situació també ha coincidit amb una pèrdua molt dolorosa, la mort del seu pare fa uns mesos.
Quan tornarà a la televisió?
Una de preguntes que també s’han fet els seguidors de la periodista és quan tornarà a la televisió. Una de les cares habituals de Telecinco que fa mesos que ha passat a estar en un segon pla, podria tornar aviat. Segons ha detallat a l’entrevista, es troba en el tram final i “espera tornar a la televisió abans de Nadal”. Sigui com sigui, és una notícia molt positiva que coincideix també amb la publicació d’aquesta nova novel·la, un projecte que “és una denúncia sobre com costa dir la veritat a vegades” i les “lluites de poder que hi ha darrere de la pantalla”. Ara, només queda esperar que la intervenció surti bé i que pugui explicar què ha passat tots aquests mesos.