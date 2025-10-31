Carme Chaparro feia saltar totes les alarmes a principis del mes de març després d’anunciar que es prendria un temps per tractar-se d’uns problemes de salut. Feia temps que la seva activitat a les xarxes socials havia disminuït i va aprofitar per fer un vídeo compartint aquestes novetats sobre la seva vida. Durant tots aquests mesos ha anat mostrant petites píndoles del que havia passat, desmentint alguns rumors i explicant, fa poques setmanes, que hauria de passar per quiròfan. Ara, ha generat certa preocupació per una imatge des de l’hospital.
Com es troba Carme Chaparro?
La periodista no passa pel seu millor moment i ara ha actualitzat amb un post molt breu el seu estat de salut. A la publicació que ha fet a Instagram es pot veure una imatge del seu braç amb un catèter posat on segurament li estan administrant la medicació indicada en el tractament per poder recuperar-se del seu problema de salut. Un problema de salut ara per ara desconegut que la comunicadora ha compartit que revelarà quan tot estigui més calmat.
“Un dia més, un dia menys”, es pot llegir sota la fotografia que acompanya el post. Una frase molt breu, però que fa pensar que la llum al final del túnel s’acosta.
Els detalls del seu problema de salut
Era a principis de mes quan Carme Chaparro compartia en una entrevista amb la revista Lecturas on donava detalls desconeguts d’aquesta malaltia, admetent que estava a l’espera d’una operació i que portava “deu mesos de baixa”. “Tinc una medicació molt dura, que m’atordeix, em fa venir molta son i em resseca la pell“, explicava la presentadora de Telecinco.
La malaltia, encara sense nom de manera pública, està afectant també el seu dia a dia en plena promoció de la seva nova novel·la. “Estic cansada per la medicació, és molt forta, i perquè la malaltia és molt fotuda. Però quan els metges trobin el pis i sàpiguen si poden fer alguna cosa o no, ho explicaré. Em puguin curar o no, tinc moltes ganes d’explicar-ho i ajudar a altres persones que estan malaltes igual que jo. Alçar la veu i dir què m’ha passat tant de bo ajudi altres persones a desestigmatitzar-lo”, revelava en aquesta entrevista.
El seu entorn és també el gran suport davant aquesta temporada tan complicada. El seu marit és un dels grans pilars i que fins i tot va haver-hi una època en què “no podia estar sola”. Les seves filles l’han anat a veure a l’hospital diverses vegades, “si veuen que tinc una cara rara, que no es preocupin perquè és la medicació”. Ara per ara, només queda desitjar que es recuperi aviat i pugui explicar quina batalla ha estat lluitant tots aquests mesos.