Carme Chaparro ha estat un dels noms de l’actualitat i la crònica social els darrers mesos. Era el passat mes de març quan sorprenia els seus seguidors amb un vídeo molt personal explicant que necessitava un temps per poder tractar-se. Sense afegir més informació al respecte i amb tota mena d’incògnites sobre què podria passar, la periodista ha anat compartint amb comptagotes la informació sobre la seva salut. Han estat mesos difícils, no només pel seu problema de salut, sinó també per la pèrdua del seu pare. Fa pocs dies, una entrevista amb el diari La Razón feia saltar totes les alarmes per les dades que sortien a la llum. “Estic esperant data per a una operació i confio que tot surti bé perquè els meus metges són meravellosos”, va explicar. Ara, hi ha més detalls sobre aquests complicats mesos que ha viscut l’escriptora.
Més detalls dels problemes de salut de Carme Chaparro
La presentadora dels Informativos de Telecinco porta uns mesos de baixa, però ara es troba promocionant la seva nova novel·la, Venganza. En una entrevista recent a la revista Lecturas, explica com han afrontat les seves filles tota la situació i alguns detalls importants de la malaltia que encara no ha rebut explica completament què és. “Estic a l’espera de la intervenció, molt medicada i molt endormiscada, els meus metges em van dir que parés perquè m’anava a morir, em van dir que havia d’estar a casa, que seria un tractament a tope“.
El seu entorn ha estat clau per superar aquest moment viral tan complicat. D’una banda, ha rebut ajuda professional de psiquiatre i psicòleg, a més a més del suport de la seva parella, el seu marit Bernabé Domínguez, i les seves dues filles. “A les nenes els hi hem hagut d’explicar. M’han vingut a veure a l’hospital diverses vegades, si veuen que tinc una cara rara que no es preocupin perquè és la medicació”, ha explicat.
Quina és la malaltia que afecta Carme Chaparro?
Hi ha moltes incògnites respecte a aquest problema de salut que afecta la periodista. En una entrevista a El Periódico, Carme Chaparro ha explicat que ha tingut un “any molt difícil amb la mort del seu pare i malaltia que està passant”. A més a més, està pendent d’aquesta intervenció que serà “complicada”. “Els doctors m’han explicat que ja sabem el barri on està la malaltia, i que ara buscarem l’habitació”, apunta de manera metafòrica, indicant que han trobat la causa general i que ara cal tractar-ho de manera més directa.
I quan tornarà a la televisió? Ha estat una de les cares reconegudes de Telecinco, però fa molts mesos que els espectadors ja no la veuen. Encara, explica, està pendent de la data de l’operació i, per tant, segons com vagi tot plegat, haurà de fer “més o menys repòs”. Ara per ara no es coneix quin és el problema que l’afecta, però en aquesta entrevista expressa que està esperant a tenir “una solució” per poder explicar la seva història i ajudar les persones que estan passant per una situació com la seva.