Carme Chaparro parla de l’assetjament i amenaces de mort que ha rebut

Carme Chaparro ha viscut un autèntic malson per culpa d’un home del seu entorn, qui l’ha assetjat durant molt de temps. L’home, a qui té identificat, l’ha amenaçat de mort i l’ha perseguit fins al punt d’obsessionar-se amb ella d’una manera malaltissa. La presentadora, coneguda per la seva feina als informatius de Mediaset, ha passat molta por i ara parla sobre el tema en una entrevista colpidora.

En parla a Lecturas, una conversa que serveix per conèixer una mica més què ha viscut i com se sent: “És l’única vegada que m’he sentit en perill. Parlo de fa molts anys, abans que naixés la meva filla petita. Hi havia un home que m’assetjava contínuament a través de les xarxes socials, amb amenaces de mort constantment. Quan va néixer la meva filla, ell va publicar l’adreça de casa meva i el nom de l’escola on anava la gran. De sobte vaig trobar-me amb un bebè que acaba de néixer i jo sense voler sortir de casa per si m’estava esperant al carrer”.

Carme Chaparro ha tingut un assetjador durant molt de temps | Cuatro

Carme Chaparro va denunciar un assetjador i ara té una ordre d’allunyament

La periodista va posar en coneixement de la policia el que estava passant, però no va servir de res perquè el Fiscal “ni tan sols es va presentar” i el jutge va considerar que aquella situació “no era greu“. Va continuar rebent missatges amenaçadors horribles com “El teu cadàver arribarà tallat a trossos a l’escola de les teves filles”.

El pitjor va arribar un dia a València, quan va perseguir-la “per tota la ciutat”: “Vaig haver de sortir corrents d’una cafeteria i tancar-me al lavabo del tren mentre em cridava que m’anava a matar“. En aquell moment va interposar una altra denúncia i va demanar una ordre d’allunyament: “Hi havia hagut un intent físic d’agressió i el van condemnar a dos anys de presó, que va quedar en una ordre d’allunyament. Estem indefenses perquè els objectius acostumem a ser dones. Estic bé, però conec la seva cara i vaig amb mil ulls”.