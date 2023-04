Carme Chaparro habla del acoso y amenazas de muerte que ha recibido

Carme Chaparro ha vivido una auténtica pesadilla por culpa de un hombre de su entorno, quién le ha acosado durante mucho de tiempo. El hombre, a quien tiene identificado, le ha amenazado de muerte y lo ha perseguido hasta el punto de obsesionarse con ella de una manera enfermiza. La presentadora, conocida por su trabajo en los informativos de Mediaset, ha pasado mucho miedo y ahora habla sobre el tema en una entrevista sobrecogedora.

Habla al respecto en Lecturas , una conversación que sirve para conocer algo más que ha vivido y cómo se siente: «Es la única vez que me he sentido en peligro. Hablo de hace muchos años, antes de que naciera mi hija pequeña. Había un hombre que me asediaba continuamente a través de las redes sociales, con amenazas de muerte constantemente. Cuando nació mi hija, él publicó la dirección de casa mía y el nombre de la escuela donde iba la grande. De repente me encontré con un bebé que acaba de nacer y yo sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle».

Carme Chaparro ha viscut un malson | Cuatro

Carme Chaparro denunció a un acosador y ahora tiene una orden de alejamiento

La periodista puso en conocimiento de la policía lo que estaba pasando, pero no sirvió de nada porque el Fiscal «ni siquiera se presentó» y el juez consideró que aquella situación «no era grave«. Continuó recibiendo mensajes amenazantes horribles como «Tu cadáver llegará cortado a trozos a la escuela de tus hijas».

Lo peor llegó un día en Valencia, cuando la persiguió «por toda la ciudad»: «Tuve que salir deprisa de una cafetería y encerrarme al lavabo del tren mientras me gritaba que me iba a matar«. En aquel momento interpuso otra denuncia y pidió una orden de alejamiento: «Había habido un intento físico de agresión, le condenaron a dos años de prisión, que quedó en una orden de alejamiento. Estamos indefensas porque los objetivos acostumbramos a ser mujeres. Estoy bien, pero conozco su cara y voy con mil ojos».