Ana Obregón, enfadada amb l’ex del fill per refer la seva vida tan aviat

Ana Obregón presentarà les campanades de TVE aquest dissabte, amb el que tancarà un any que ha tornat a ser molt difícil per a ella. Després de la mort del fill el 2020, el 2021 va perdre la mare i enguany, el pare. No han estat uns darrers mesos massa bons per a l’actriu, que encadena una mala notícia rere una altra. L’última que acaba de rebre? Que l’ex del seu fill, la dissenyadora Carolina Monje, s’ha compromès amb el xicot amb el que ha refet la vida després de la mort d’Àlex Lequio.

Carolina Monje s’acomiadava, així, d’Àlex Lequio | Instagram

Ana Obregón i la jove van estar molt unides durant el tanatori i el funeral del fill, així com les setmanes posteriors. A poc a poc van anar distanciant-se i sembla que, actualment, ja no tenen cap mena de relació. Almenys, això sembla tenint en compte que Ana Obregón ha deixat de seguir-la en el seu perfil d’Instagram i no l’ha felicitat -almenys públicament- pel seu compromís.

Algunes revistes del cor estan especulant amb un possible enuig d’Ana Obregón, que consideraria que la noia s’ha oblidat massa ràpid del seu fill. Dos anys i mig després del funeral, la barcelonina ja té nou promès i començarà a preparar la boda amb el noi que l’ha tornat a fer somriure.

L’ex d’Àlex Lequio refà la seva vida amb un empresari

Carolina Monje s’ha compromès amb Álex Lopera, un empresari que és cofundador de Verse i Mundimoto. Surten junts des de fa un parell d’anys, temps que han considerat suficient per fer aquest important pas en la seva relació. I com ha estat la petició de mà? La noia ha publicat fotografies que mostren l’anell, que no és el clàssic solitari. El noi l’hauria sorprès en un cap de setmana a la muntanya amb amics i el seu gos. Natura, bones vistes, sopars fins a la matinada… i un anell del que ha presumit davant dels altres.

L’ex d’Àlex Lequio es compromet amb el nou xicot | Instagram

Un anell de compromís del que va presumir davant dels amics | Instagram

Així són Carolina Monje i el seu promès | Instagram

Ana Obregón, com dèiem, no l’ha felicitat públicament i tampoc no s’ha pronunciat. L’única cosa que se sap és que ha deixat de seguir-la i que això podria ser sinònim d’un distanciament entre elles.