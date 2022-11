Ana Obregón revela que va ser detinguda a Los Angeles i explica per què

Ana Obregón ha deixat amb la boca oberta els teleespectadors del programa de Xavier Sardà. L’actriu ha visitat el plató de La gran confusión per rememorar la seva llarga trajectòria televisiva, el que ha permès que es coneguin anècdotes molt divertides fins ara desconegudes. Entre elles, ha destacat una història surrealista que l’actriu va viure a Los Angeles quan va acabar sent detinguda: “Em van detenir perquè em van confondre amb una prostituta”.

“Estava rodant Equipo A a Los Angeles quan, de sobte, em va trucar el meu representant i em diu que Tom Cruise volia una actriu sense accent que interpretés el paper d’una prostituta. Vaig anar a la prova i em van dir que era massa sofisticada per al paper, així que vaig estar una setmana sense dutxar-me i preparant-me amb roba similar a la de Pretty Woman“, ha explicat.

“Vaig arribar mitja hora abans del càsting i, mentre em passejava per allà per fer temps, un cotxe de policia va aturar-se davant meu i em van dir que no podia exercir la prostitució en aquell carrer. Jo els vaig dir que era actriu i que estava anant a la prova de la pel·lícula, però em van detenir perquè deien que allò era el que deien totes. Vaig acabar a la comissaria de Beverly Hills i vaig haver de trucar el meu representant. El pitjor de tot plegat és que no em van donar el paper!”, ha revelat Ana Obregón per primera vegada a televisió.

Ana Obregón rememora alguns dels moments més divertits a televisió

I de l’anècdota de la seva detenció, l’actriu ha passat a relatar alguns dels moments més divertits que ha viscut al llarg de la seva carrera. El seu paper a Ana y los 7 va catapultar-la a la fama, sèrie en què interpretava una showgirl que enamorava el pare d’una família nombrosa: “Era tan jove allà! El que més recordo és anar a recollir el meu fill a l’escola mentre les altres mares em deien que l’havia fet grossa perquè les seves nenes volien ser strippers com jo a la sèrie”.

També va agradar molt la seva feina a ¿Qué apostamos?, en el que lamenta que sempre li tocava a ella entrar a les dutxes del programa: “La televisió veia que si jo em dutxava, l’audiència pujava. El problema era que allò sempre era al final del programa i l’aigua estava congelada per llavors. Era horrible… i sempre em tocava a mi perquè Ramón García no volia”.

Una entrevista que ha fet molta gràcia perquè ha permès tornar a veure una Ana Obregón contenta i divertida en recordar alguns moments més simpàtics de la seva carrera.