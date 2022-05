La dura carta d’Ana Obregón en l’aniversari de la mort de la seva mare

Ana Obregón està molt trista. Primer va morir el seu fill Aless, víctima d’un càncer molt agressiu, i després la seva mare. I ara tot just fa un any de la mort d’aquesta última. És per aquest motiu que la popular actriu i presentadora ha volgut dedicar-li unes precioses i duríssimes paraules a través d’un post a les seves xarxes socials.

“Avui fa un any que ens vas deixar. Gràcies per ser el meu exemple de mare, generositat i amor. Trobo tant a faltar a la meva millor amiga i a la meva còmplice!!”, així comença l’escrit Ana Obregón, que continua: “Si us plau perdona’m, segueixo sense tenir forces d’entrar a fer el teu dol.

Però sé que com ets mare em comprens millor que ningú”.

I no es queda aquí, i afegeix: “Maleït mes de maig. El mes en què el meu món es va tenyir de vermell”. I també es refereix al seu pare, que encara és viu, i de qui ella cuida especialment: “No et preocupis que estic cuidant molt a Papà, encara que està desitjant marxar amb tu.

I, finalment, conclou amb unes paraules molt clares i dures: “Cuida del meu nen, no el deixis sol. T’estimo des de sempre i per sempre“.