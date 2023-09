Amaia Montero va ser una de les cantants espanyoles més famoses i exitoses durant la seva etapa al capdavant de La Oreja de Van Gogh. Aquesta gran repercussió mediàtica va disminuir una mica quan va fer el pas a cantant solista, però va tornar a accentuar-se moltíssim quan va saber-se que tenia problemes de salut i mentals. La basca ha estat desapareguda i tota la informació que s’ha filtrat a la premsa ha estat preocupant, darrerament.

Els seus amics i la família han confirmat que ha arribat a estar ingressada a l’UCI, ja que hauria patit complicacions en el postoperatori d’una intervenció a la mà. Ara la situació comença a millorar, pel que sembla, ja que l’artista ha compartit una fotografia en el seu perfil d’Instagram que suposa la seva reaparició mediàtica després d’un temps en silenci. Aquí, se la veu molt somrient i amb bona cara en companyia de Xabi San Martín, teclista del grup i amic des de fa més de 16 anys.

Aquesta imatge l’ha compartit amb una cançó de fons, La playa. Es tracta d’un dels temes amb més fama de la primera etapa del grup, un hit musical que recupera en una trobada amb aires nostàlgics.

Amaia Montero reapareix en una foto a Instagram

Missatge esperançador d’Amaia Montero

Ara feia temps que Amaia Montero no publicava res en el seu perfil d’Instagram, escenari que va escollir com a aparador el mes passat per explicar com anava evolucionant. En aquella última ocasió, deia: “I aquí estic jo, tot intentant sortir bé a la foto. Sempre he cregut que aquesta vida és un partit de futbol i jo no trobo les meves botes… Només que hi ha una cosa que no canvia, vosaltres, el temps i tot aquest amor. Tornaré i ho donaré tot com sempre. No canvio la xifra de la meva vida per res. Sigueu feliços, gaudiu dels vostres, de les coses importants, del que val la pena. Jo ho faig i soc molt feliç. Ens veiem aviat“, deia.

Després d’aquest missatge esperançador arriba una fotografia amb un amic en la qual se la veu amb bona cara. Tot un seguit de bones notícies que fa pensar que podria tornar a treballar aviat després d’aquesta mala ratxa.