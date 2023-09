Amaia Montero fue una de las cantantes españolas más famosas y exitosas durante su etapa al frente de La Orea de Van Gogh. Esta gran repercusión mediática disminuyó un poco cuando dio el paso a cantante solista, pero volvió a acentuarse muchísimo cuando se supo que tenía problemas de salud y mentales. La vasca ha estado desaparecida y toda la información que se ha filtrado a la prensa ha sido preocupante, últimamente.

Sus amigos y la familia han confirmado que ha llegado a estar ingresada en la UCI, ya que habría sufrido complicaciones en el postoperatorio de una intervención en la mano. Ahora la situación empieza a mejorar, al parecer, ya que la artista ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que supone su reaparición mediática después de un tiempo en silencio. Aquí, se le ve mucho sonriente y con buena cara en compañía de Xabi San Martín, teclista del grupo y amigo desde hace más de 16 años.

Esta imagen la ha compartido con una canción de fondo, La playa . Se trata de uno de los temas con más fama de la primera etapa del grupo, un hit musical que recupera en un encuentro con aires nostálgicos.

Amaia Montero reaparece en una foto en Instagram

Mensaje esperanzador de Amaia Montero

Ahora hacía tiempo que Amaia Montero no publicaba nada en su perfil de Instagram, escenario que escogió como escaparate el mes pasado para explicar cómo iba evolucionando. En aquella última ocasión, decía: «Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto. Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Solo que hay una cosa que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Volveré y lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de las cosas importantes, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto«, decía.

Después de este mensaje esperanzador llega una fotografía con un amigo en la que se la ve con buena cara. Buenas noticias que hacen pensar que podría volver a trabajar pronto después de esta mala racha.