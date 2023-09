L’estiu més surrealista d’Aitana: incident amb la gossa i mil anècdotes

Aitana ha acudit a El Hormiguero de Pablo Motos per promocionar el seu nou disc, Alpha, que sortirà a la llum aquest divendres. La cantant, molt famosa i exitosa des del seu pas per Operación Triunfo, no fa més que batre un rècord rere un altre. L’última cançó que ha publicat està inspirada en la seva separació de Miguel Bernardeau, per la qual cosa molts estan dient que aquí ha fet un Shakira 2.0. Ella no ha confirmat que la lletra faci referència a ell, encara que sembla més que evident per tots els petits detalls que coincideixen amb els de la seva relació. Sorprenentment, el presentador no ha aprofitat aquesta visita per preguntar-li.

L’estiu d’Aitana ha estat ple d’incidents amb el cotxe, els viatges i la seva gossa

La catalana ha parlat de música, però l’entrevista ha agradat sobretot per les moltes anècdotes que ha revelat. Aquest ha estat un estiu intens per a ella i així ho demostra tot el que ha arribat a explicar. En primer lloc, ha volgut posar-se la medalla d’haver-se tret finalment el carnet de conduir. Això no vol que ja sigui una experta al volant, per això: “Vaig entrar al pàrquing d’un centre comercial. El problema és que són molt estrets i, de sobte, molta gent va començar a tocar el clàxon per queixar-se de mi. Vaig ratllar el cotxe i va haver de venir el guàrdia de seguretat a ajudar-me… Tothom va saber que era jo i van començar a fer-me fotografies”, ha recordat amb vergonya.

Tampoc no ha estat tot perfecte durant les vacances. Aitana es trobava a la vil·la que havia llogat amb la seva gossa Sopa quan, de sobte, s’adonava que havia sortit per la porta aprofitant que s’havia quedat oberta. La cantant va sortir espantada i va veure que havia entrat a casa del veí: “Ella, que és una traïdora, havia entrat i s’havia ficat el gall del veí a la boca. Jo no volia que el gall morís, però ella estava molt contenta i això em va preocupar. Ho vaig passar molt malament, perquè aquella gent tenia el gall com a mascota. També tenien gats, encara sort que no va matar a cap d’ells. Des d’aquí els torno a demanar perdó“.

Aitana ha revelat un parell d’anècdotes a El Hormiguero | Antena 3

Aitana diu que és habitual en ella tenir problemes durant els viatges. De fet, tampoc no ho hauria passat bé en l’escapada a Mèxic: “Allà em va entrar el mal de Moctezuma, quan prens aigua o menjars amb espècies”. Estava a punt d’agafar un vol cap a Miami quan hauria començat a trobar-se malament de debò: “Va ser justament quan va fer-se viral el vídeo aquell del noi amb l’atac de diarrea a l’avió, però no ens confoneu que no era jo”.

La confonen amb la cantant Taylor Swift i rep una visita de Penélope Cruz

Per una altra banda, Aitana ha volgut explicar què hi ha de cert en el rumor que s’havia escampat per la xarxa segons el qual l’havien confós amb Taylor Swift. Les dues artistes no s’assemblen res físicament, així que resultava estrany de creure. La història no té pèrdua: “Totes dues ens trobàvem a Mèxic la mateixa setmana. Després dels assajos, vaig voler comprar-me unes sabatilles platejades. No en vaig trobar i vaig tenir la idea de pintar unes blanques amb un spray. Ho vam fer a l’habitació de l’hotel i, de sobte, vaig adonar-me que fer allò sense ventilació podia ser tòxic”.

Van obrir la porta de l’habitació i van deixar les sabatilles fora, unes de molt similars a les que acostuma a dur Taylor Swift. De sobte, una noia hauria passat pel passadís i li hauria preguntat a Aitana si era la cantant nord-americana: “No, no ho soc. Ja m’agradaria”, diu que va respondre.

Aitana revela els seus drames a El Hormiguero | Antena 3

No contenta amb tot això, Aitana ha continuat mostrant-se natural i ha tret a la llum una última anècdota. En aquest cas, la relaciona amb Penélope Cruz: “Un dia em va arribar un missatge de Brays Efe en el qual em deia que Penélope em volia fer una pregunta. Quan em va dir que es referia a Penélope Cruz no m’ho creia, vaig entrar en pànic i vaig estar una estona molt llarga mirant el mòbil. La qüestió és que volia venir a veure’m a un dels meus concerts i ho va fer! Vaig poder conèixer-la i va ser molt simpàtica. Com m’havia d’imaginar jo que seria fan meva?”, ha deixat anar encara emocionada.

Una entrevista completa i plena de records divertits d’una Aitana que haurà fet les delícies dels seus fans.