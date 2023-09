El verano más surrealista de Aitana: incidente con la perra y mil anécdotas

Aitana ha acudido a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nuevo disco, Alpha , que saldrá a la luz este viernes. La cantante, muy famosa y exitosa desde su paso por Operación Triunfo , no hace más que batir un récord tras otro. La última canción que ha publicado está inspirada en su separación de Miguel Bernardeau, por lo que muchos están diciendo que aquí ha hecho un Shakira 2.0 . Ella no ha confirmado que la letra haga referencia a él, aunque parece más que evidente por todos los pequeños detalles que coinciden con los de su relación. Sorprendentemente, el presentador no ha aprovechado esta visita para preguntarle.

El verano de Aitana ha estado pleno de incidentes con el coche, los viajes y su perra

La catalana ha hablado de música, pero la entrevista ha gustado sobre todo por las muchas anécdotas que ha revelado. Este ha sido un verano intenso para ella y así lo demuestra todo lo que ha llegado a explicar. En primer lugar, ha querido ponerse la medalla de haberse sacado finalmente el carné de conducir. Esto no quiere que ya sea una experta al volante, por eso: «Entré al parking de un centro comercial. El problema es que son muy estrechos y, de repente, mucha gente empezó a tocar el claxon para quejarse de mí. Rayé el coche y tuvo que venir el guardia de seguridad a ayudarme… Todo el mundo supo que era yo y empezaron a hacerme fotografías», ha recordado con vergüenza.

Tampoco ha sido todo perfecto durante las vacaciones. Aitana se encontraba en la villa que había alquilado con su perra Sopa cuando, de repente, se daba cuenta de que había salido por la puerta aprovechando que se había quedado abierta. La cantante salió asustada y vio que había entrado en casa del vecino: «Ella, que es una traidora, había entrado y se había metido el gallo del vecino en la boca. Yo no quería que el gallo muriera, pero ella estaba muy contenta y esto me preocupó. Lo pasé muy mal, porque aquella gente tenía el gallo como mascota. También tenían gatos, menos mal que no mató a ninguno de ellos. Desde aquí les vuelvo a pedir perdón«.

Aitana ha revelado un par de anécdotas en El Hormiguero | Antena 3

Aitana dice que es habitual en ella tener problemas durante los viajes. De hecho, tampoco lo habría pasado bien en la escapada en México: «Allí me entró el mal de Moctezuma , cuando tomas agua o comidas con especies». Estaba a punto de coger un vuelo hacia Miami cuando habría empezado a encontrarse mal de verdad: «Fue justamente cuando se hizo viral el video aquel del chico con el ataque de diarrea al avión, pero no nos confundáis que no era yo».

La confunden con la cantante con Taylor Swift y recibe una visita de Penélope Cruz

Por otra banda, Aitana ha querido explicar qué hay de cierto en el rumor que se había esparcido por la red según el que dicen que le habían confundido con Taylor Swift. Las dos artistas no se parecen nada físicamente, así que resultaba extraño de creer. La historia no tiene pérdida: «Las dos nos encontrábamos en México la misma semana. Después de los ensayos, quise comprarme unas zapatillas plateadas. No encontré y tuve la idea de pintar unas blancas con un spray . Lo hicimos en la habitación del hotel y, de repente, me di cuenta de que hacer aquello sin ventilación podía ser tóxico».

Abrieron la puerta de la habitación y dejaron las zapatillas fuera, unas de muy similares a las que acostumbra a llevar Taylor Swift. De repente, una chica habría pasado por el pasillo y le habría preguntado a Aitana si era la cantante norteamericana: «No, no lo soy. Ya me gustaría», dice que respondió.

Aitana revela sus dramas en El Hormiguero | Antena 3

No contenta con todo esto, Aitana ha continuado mostrándose natural y ha sacado a la luz una última anécdota. En este caso, la relaciona con Penélope Cruz: «Un día me llegó un mensaje de Brays Efe en el que me decía que Penélope me quería hacer una pregunta. Cuando me dijo que se refería a Penélope Cruz no me lo creía, entré en pánico y estuve un rato muy largo mirando el móvil. La cuestión es que quería venir a verme a uno de mis conciertos ¡y lo hizo! Pude conocerla y fue muy simpática. ¿Cómo me tenía que imaginar yo que sería fan mía?», ha soltado todavía emocionada.

Una entrevista completa y llena de recuerdos divertidos de una Aitana que habrá hecho las delicias de sus fans.