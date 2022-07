Victoria Federica, un perill al volant: “Infraccions i conducció temerària”

Victoria Federica ha adoptat el paper de neboda rebel de Felip VI des que el germà optés per mantenir una vida una mica més discreta. Si bé és cert que s’ha parlat molt d’ell aquesta setmana pel tiroteig que va produir-se en la seva festa d’aniversari, ara és ella la protagonista de les revistes del cor. De fet, dimecres va publicar-se la revista ¡Hola! amb una fotografia seva a la portada. I no era una imatge qualsevol, sinó una en la que apareixia a sobre d’un cavall. Molts van acusar-los d’haver fet Photoshop, ja que la postura no era gaire natural, i la fotografia va viralitzar-se ràpidament.

Victoria Federica, protagonista de la portada de la revista ¡Hola!

Victoria Federica, enxampada en una conducció temerària

La noia ara és notícia per un tema diferent, però. Victoria Federica es troba de vacances a Eivissa amb un grup d’amigues, uns dies de desconnexió en els que estarien gastant un munt de diners en hotels i restaurants de luxe. S’ho han passat d’allò més bé, d’igual manera que han acabat cridant l’atenció de molts residents i turistes que s’han creuat amb elles.

Un fotògraf destinat a l’illa balear ha revelat a Sálvame que la filla d’Elena de Borbó és “un perill a la carretera”. El paparazzi l’hauria vist al volant en diverses ocasions i, en totes elles, hauria comès temeritats i alguna infracció: “L’he vist sobrepassar el límit de velocitat per sobre dels 140 km, donar fins a set voltes en una rotonda i també avançar a cinc cotxes de cop“. Tenim imatges de tot això i de ben segur que acaben sortint a la llum.

A més a més, ha estat testimoni de la vida de luxes que viu gràcies a la seva nova faceta d’influencer: “La germana de Froilán ha acceptat les col·laboracions necessàries perquè aquestes vacances fossin pràcticament gratis per a ella. Li han deixat el cotxe i les motos d’aigua perquè en fes publicitat, també l’hotel li ha fet preu especial… No ha pagat absolutament res“.

Victoria Federica gaudeix de les vacances a Eivissa | Instagram

La neboda de Felip VI, polèmica a Eivissa – Instagram

El pitjor, segons el fotògraf, és que la noia s’ho té molt cregut: “Victoria Federica és molt maleducada amb els paparazzi. Ha intentat esquivar-nos de males maneres tota l’estona”. Unes vacances molt polèmiques que tornen a col·locar-la a la diana mediàtica.