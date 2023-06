Carlos Herrera revela com és la seva relació amb Joan Carles de Borbó

Carlos Herrrera ha parlat de la relació amb Joan Carles de Borbó en una entrevista amb Bertín Osborne plena de tafaneries. El locutor de ràdio ha presumit moltes vegades de ser un dels periodistes espanyols amb més informació de l’emèrit, ja que considera que tenen confiança i una certa amistat. Com ha aconseguit ser pròxim a ell? L’any passat, va ser l’únic que va poder visitar-lo a Abu Dhabi i compartir què li havia explicat en aquella trobada.

Com va aconseguir que acceptés la proposta? A través d’un missatge: “Li vaig dir que no hi hauria res que agradés més als meus oients que poder sentir unes paraules seves. Evidentment, li deia que em podia enviar a pastar fang i que ho entendria perfectament. Van passar cinc minuts i no em contestava, allò volia dir que s’ho estava pensant. Uns dies després, va posar-se en contacte amb mi una persona de confiança i vam acordar que la conversa no seria en directe, sinó gravada. A més a més, s’havia d’organitzar en secret i ni tan sols els companys de programa ho sabien”.

Carlos Herrera parla de Joan Carles de Borbó amb Bertín Osborne | Telecinco

Així va organitzar-se l’entrevista de Carlos Herrera a Joan Carles de Borbó

El primer que ha volgut deixar clar és que parlen amb freqüència i que, moltes vegades, és l’antic monarca qui el truca a ell per interessar-se sobre l’actualitat espanyola: “M’atorga la seva confiança i em truca per informar-se, li agrada que li expliquis què està passant. És una de les persones millor informades d’Espanya“.

Carlos Herrera va visitar Joan Carles a Abu Dhabi | Instagram

El pare de Felip de Borbó seria conscient que el millor per a la monarquia és que continuï lluny i callat: “Sap que les seves accions han d’estar molt pensades per evitar perjudicar a l’acció del seu fill, que està pressionat per un govern no hostil, però sí desagradable”. No és casual que Joan Carles tingui bona relació precisament amb ell, ja que comparteixen ideologia.