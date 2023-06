Carlos Herrera revela cómo es su relación con Juan Carlos de Borbón

Carlos Herrrera ha hablado de la relación con Juan Carlos de Borbón en una entrevista con Bertín Osborne llena de cotilleos. El locutor de radio ha presumido muchas veces de ser uno de los periodistas españoles con más información del emérito, puesto que considera que tienen confianza y cierta amistad. ¿Cómo ha conseguido ser próximo a él? El año pasado, fue el único que pudo visitarlo en Abu Dabi y compartir qué le había explicado en aquel encuentro.

¿Cómo consiguió que aceptara la propuesta? A través de un mensaje: «Le dije que no habría nada que gustara más a mis oyentes que poder oír unas palabras suyas. Evidentemente, le decía que me podía enviar a hacer puñetas y que lo entendería perfectamente. Pasaron cinco minutos y no me contestaba, aquello quería decir que se lo estaba pensando. Unos días después, se puso en contacto conmigo una persona de confianza y acordamos que la conversación no sería en directo, sino grabada. Además, se tenía que organizar en secreto y ni siquiera los compañeros de programa lo sabían».

Carlos Herrera habla de Juan Carlos de Borbón con Bertín Osborne | Telecinco

Así se organizó la entrevista de Carlos Herrera a Juan Carlos de Borbón

Lo primero que ha querido dejar claro es que hablan con frecuencia y que, muchas veces, es el antiguo monarca quién lo llama a él para interesarse sobre la actualidad española: «Me otorga su confianza y me llama para informarse, le gusta que le expliques qué está pasando. Es una de las personas mejor informadas de España«.

Carlos Herrera visitó a Juan Carlos en Abu Dabi | Instagram

El padre de Felipe de Borbón sería consciente que lo mejor para la monarquía es que continúe lejos y callado: «Sabe que sus acciones tienen que estar muy pensadas para evitar perjudicar a la acción de su hijo, que está presionado por un gobierno no hostil, pero sí desagradable». No es casual que Juan Carlos tenga buena relación precisamente con él, puesto que comparten ideología.