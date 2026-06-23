La família reial britànica travessa el pitjor moment pel que fa a la seva popularitat. El suport a la monarquia per excel·lència ha caigut en picat, fins al punt que en l’últim enquesta que ha realitzat Ipsos queda clar que l’estima ciutadana que tenien s’ha esfumat. Només el 55% dels enquestats clamen ser monàrquics, una xifra que pot semblar alta però que suposa la més baixa de les últimes tres dècades. De fet, en només tres anys, han perdut onze punts en una tendència a la baixa que s’ha accelerat des de la mort d’Elisabet II.
El sondeig va celebrar-se el passat mes de març, poc després de la detenció del príncep Andreu. Cal recordar que el germà de l’actual rei, Carles d’Anglaterra, està sent investigant per delictes sexuals i per la mala conducta que hauria tingut, presumptament, a l’hora de filtrar informació confidencial al magnat pederasta Jeffrey Epstein. Com és evident, aquesta relació i aquests càrrecs que volen imputar-li han escandalitzat la societat britànica.
L’actitud de l’Andreu ha fet molt de mal a la popularitat de la família reial, que es troba en un moment delicat sobretot si ens fixem en els resultats que obtenen quan es pregunta a la gent més jove. En aquest estudi, les dades demostren que només el 33% dels britànics entre 18 i 34 anys estarien a favor de la continuïtat de la monarquia. Per a contextualitzar-ho, podem recordar que el 2013 aquesta xifra -en el mateix grup d’edat- se situava en el 74%.
Per què ha caigut en picat la popularitat de la família reial britànica?
El comportament menyspreable del príncep Andreu ha afectat directament a la imatge pública de la corona britànica, que en el seu moment va ser la millor valorada de tot el món. Que hagin retirat tots els títols i que hagin apartat de l’agenda oficial no ha estat suficient, pel que sembla.
La mort d’Elisabet II no ajuda, és clar, ja que molts britànics van separar l’afecte que sentien per ella del suport a la institució. El seu successor, Carles III, mai no ha generat el mateix entusiasme. Hi ha hagut uns quants conflictes familiars que perjudiquen el que pensen sobre ells, com és el cas de la guerra oberta entre el príncep Harry i la resta de la família. Una part de la població també qüestiona si és justificable mantenir una institució tan costosa en un context de crisi econòmica, inflació i problemes amb els serveis públics.
Tota una sèrie de motius que han fet caure en picat la popularitat dels Windsor, que hauran de lluitar molt per intentar calmar la situació si volen que el seu flamant hereu Guillem arribi al tron.