Carlota Corredera fa un lleig a ‘Sálvame’ un mes després de l’acomiadament

Carlota Corredera va ser una de les víctimes del canvi de rumb de Sálvame. La presentadora gallega va marxar del programa fa tot just un mes, tot coincidint amb el sorprenent anunci de la destitució dels directors del programa. Les baixes audiències van forçar la productora a començar a fer fora alguns dels clàssics de l’espai, a incorporar noves seccions i provar sort amb nous col·laboradors. La Carlota no es va prendre malament aquest acomiadament, fins al punt d’intentar vendre-ho com una decisió personal. Deia que creia que l’etapa al capdavant del programa del cor s’havia esgotat després de tant de temps i que confiava que seria bo engegar un projecte nou.

Aquest matí ha concedit una entrevista a La Razón en la que analitza el seu adéu i explica com es troba ara que han passat unes setmanes des del seu comiat: “Ara mateix em trobo en plena operació detox amb Sálvame. No he tornat a veure el programa perquè crec que, quan t’acomiades com vaig acomiadar-me jo, necessites fer un reset per poder volar i continuar amb els projectes que tinc en ment i en els que estem treballant”.

Ara bé, això no impedeix que es mantingui informada sobre tot el que passa en el programa igualment. De fet, deixa caure unes paraules maques cap als seus companys: “És impossible no assabentar-te de tot el que hi passa. Em refereixo a què estic vivint l’actualitat des de la distància encara que el meu cor sempre tindrà un forat per a Sálvame“. I què està fent ara mateix? Assegura en un parell de vegades que es troba immersa en nous projectes, els que veuran la llum a dins de molt poc. A diferència dels directors del programa, ella és l’única que no ha tornat a aparèixer a televisió des de llavors.

Carlota Corredera parla de l’acomiadament de Sálvame | Telecinco

Carlota Corredera es pronuncia sobre l’homenatge a Mila Ximénez

Durant l’emissió d’aquest dijous, l’espai de premsa rosa de Telecinco va voler fer un homenatge a la seva companya Mila Ximénez. La tertuliana del programa va morir l’estiu passat als 69 anys per culpa d’un càncer de pulmó. No ha estat fins ara, però, que han llegit una carta que va escriure als companys abans de morir. I com és que l’han fet pública ara? En considerar que ella també havia de tenir un petit espai durant la celebració del 13è aniversari del programa. En ella, es mostrava molt tendra: “Sempre he estat conscient de la sort que he tingut de trobar companys com vosaltres en la meva vida perquè no sou només això, sou amics i, fins i tot, us diria família. He decidit regalar-me una vida sense por i tant de bo duri molt perquè cada dia quan desperto sóc conscient que pot ser l’últim”.

En la carta deia que li feia pena pensar que els altres la llegirien quan ella ja estigués morta. A més a més, enviava un missatge a la seva estimada filla: “Sempre he intentat fer-ho el millor possible amb ella, però sé que he fallat i he comès greus errors i això encara em fa mal. Ho porto en el meu cor i espero que pugui perdonar-me. Vida, perdona-m’ho perquè jo mai no seré capaç de perdonar-m’ho a i mateix. L’única cosa amb la que somio és amb jugar amb els nets, passejar pel parc, gaudir de les barbacoes i quedar-me en el bar al que anem després del programa amb els companys”.

Carlota Corredera ha volgut pronunciar-se al respecte: “Mila era i sempre serà essència pura. És eterna i sempre estarà amb nosaltres, encara que no la puguem veure ni abraçar. Em sembla molt maco que hagi pogut tenir presència en aquest 13è aniversari de l’espai”.