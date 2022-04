Així és el dia a dia d’Ana Rosa abans de l’operació contra el càncer

Ana Rosa Quintana ha volgut aprofitar les vacances de Setmana Santa per agafar forces abans de l’operació a la que s’ha de sotmetre per superar el càncer de pit que van diagnosticar-li el passat mes de novembre. La presentadora de Telecinco té una casa a Sotogrande, a Cadis, on descansarà abans de passar per quiròfan. Encara no té data per al retorn a la feina, el que haurà d’esperar a obtenir els resultats de la intervenció i el tractament al que s’està sotmetent des de fa sis mesos.

Aquesta setmana apareix com a protagonista de la portada de Diez Minutos, que publica una foto actual que demostra el canvi de look que ha experimentat. Es tracta d’una sessió fotogràfica que van fer poc abans de veure-la a l’aeroport amb el seu marit. Si sabem que l’han d’operar és perquè ho ha revelat el seu company de programa, Joaquín Prat: “La nostra cap haurà de passar per quiròfan per acabar definitivament amb qualsevol rastre de la malaltia. El millor és que no sembla que s’hagi sotmès a un tractament de quimioteràpia pel seu estat d’ànim i el seu físic”, unes floretes amb les que pretenia aplaudir que continuï cuidant-se tant i amb un estat físic immillorable.

Ana Rosa, de vacances abans de l’operació | Diez Minutos

Des que es veiés forçada a abandonar la feina, que se centra en acudir al metge i fer vida tranquil·la. Ella mateixa ha revelat que segueix una dieta sana, que llegeix molt, que fa gimnàstica i ioga cada dia. Tot això podrà continuar-ho fent durant el descans a Sotogrande, en el que previsiblement també l’acompanyaran els fills. Bon aspecte, optimisme i moltes ganes de tornar a la fena. Ana Rosa no s’atura i continua el camí per recuperar-se del to i poder compartir bones notícies aviat amb els teleespectadors.