Corea del Sud, l’Aràbia Saudita i Mèxic presenten les ‘ciutats del futur’

Corea del Sud, l’Aràbia Saudita i Mèxic han emprès ambiciosos projectes sobre ciutats del futur. En els últims anys, factors com el canvi climàtic i les energies alternatives han marcat, i continuen marcant, l’agenda de sostenibilitat. La contaminació i tots els seus efectes tant en el planeta com els seus habitants han posat en evidència la necessitat de canviar i trobar respostes ràpidament. Això també inclou la concepció de les urbs, tenint en compte que les respostes sobre com convertir-les en sostenibles seran les que creïn els entorns urbans del demà.

La necessitat d’avançar cap a models de ciutats intel·ligents i a l’avantguarda de la sostenibilitat ha posat a l’ordre del dia la celebració de convencions i fòrums d’experts per a debatre i aportar solucions des de diferents vessants.

Sense anar més lluny, el Fòrum de les Ciutats de Madrid celebrat el mes passat va reunir més de 260 ponents, entre els quals es van trobar representats governs locals, organismes internacionals, el món de l’acadèmia, la ciutadania i experts en diferents temàtiques per a debatre sobre temes com la planificació urbana, la mobilitat i el paper de la tecnologia en l’urbanisme.

Oceanix, a Corea del sud

Entre algunes de les principals problemàtiques mediambientals es troba l’augment del nivell de la mar i les inundacions, que a vegades ha arribat a destruir infraestructures i fins i tot ciutats. Aquest ambiciós projecte respon a l’escassetat de sòl i a les amenaces climàtiques vinculades a la ciutat costanera de Busan (Corea del Sud).

OCEANIX–*Busan és el primer prototip mundial de comunitat flotant i sostenible basat en un urbanisme aquàtic. Les plataformes flotants, a part de ser sostenibles, permeten a les ciutats costaneres expandir-se cap a la mar, adaptant-se a les pujades i baixades de nivell.

Cadascun d’aquests suports té el seu propòsit, des d’actuar com a centres de recerca fins a servir com a habitatges permanents, a més de comptar amb espais de 30.000 m² dedicats a activitats, hivernacles i llocs productius.

En la seva versió inicial, OCEANIX–*Busan estarà composta per una superfície de 6 hectàrees i serà capaç d’albergar una comunitat de 12.000 persones, podent créixer segons les necessitats de la seva ciutat-mare en terra ferma.

Neom, a l’Aràbia Saudita

Sota el nom de nou futur, aquesta ciutat, que se situarà al nord del Mar Roig, a 1.500km de Riad, pretén crear un nou model d’urbs sota la premissa d’una vida sostenible i fent ús de les tecnologies més capdavanteres.

Comptant amb una extensió de 26.000km, es proveirà íntegrament d’energia renovable, tant solar com eòlica, a més d’aprofitar les seves 405km de costa per a dessalinitzar aigua i així aconseguir zero emissions de CO₂. La metròpoli tindrà com a principal element la tecnologia i s’utilitzarà en tots els aspectes possibles. De fet, comptarà amb una lluna artificial per a il·luminar la ciutat a les nits i núvols artificials per a moderar les altes temperatures de la zona a través de pluges programades.

NEOM cerca convertir-se en una ciutat 100% automatitzada, un objectiu que busca aplicar de manera transversal: des de les noves formes de cultiu i processament d’aliments, fins a la construcció de cases que no contaminin. No obstant això, un dels majors exemples d’automatització ho trobem en l’acord tancat amb Volocopter per a oferir el primer servei de taxis voladors.

Cancun Smart Forest City, a Mèxic

Aquest projecte, pensat per a la ciutat mexicana de Cancun, té com a principal objectiu absorbir 116.000 tones de diòxid de carboni. Per a aconseguir-ho, el pla urbanístic concep una ciutat amb 400 hectàrees d’espais verds i 7’5 milions de plantes, permetent també emmagatzemar 5.800 tones de CO₂ a l’any.

Basada en energies renovables, Cancun Smart Forest City està pensada per a comptar amb una torre dessaladora a l’entrada de la ciutat que li permetria assegurar la provisió d’aigua. A més, el sistema de plaques solars i les zones de cultiu i hivernacles la convertirien en autosuficient, a més de constituir un exemple d’economia circular.

Avui dia una ‘ciutat del futur’ ha d’incloure un sistema de mobilitat sostenible i Cancun Smart Forest City ha ideat una xarxa de mobilitat interna íntegrament elèctrica i canals d’aigua navegables dins de l’urbs que permeten eliminar la presència d’automòbils privats.

Encara que, segons els creadors del projecte, la ciutat està pensada perquè els habitants disposin de tots els serveis a una distància que es pugui recórrer caminant o amb bicicleta.

Des de la mobilitat fins a la construcció, són diversos els països que estan impulsant pioneres accions per a guanyar la carrera cap a les ciutats del futur.