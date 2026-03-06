El temporal de lluvias que golpea Cataluña este viernes ya está provocando las primeras afectaciones. El cuerpo de Bomberos de la Generalitat busca desde las dos y media de la tarde al conductor de una furgoneta que ha sido arrastrada por la riera Giola al paso por Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Las unidades de emergencias han localizado el vehículo en la desembocadura de la riera, que transcurre paralela a la AP-7, uno de los puntos de más tránsito del país. El cuerpo de emergencias ha destinado diecisiete dotaciones a la zona, con efectivos submarinistas y el apoyo de un helicóptero.

Cerca de las cinco y media de la tarde el helicóptero se ha retirado y ha sido sustituido por drones. Al principio de la operación, los Bomberos han podido acceder al vehículo y han visto que estaba vacío, momento en el que han iniciado la búsqueda del conductor. Hasta ahora aún no han conseguido localizarlo. Para ampliar los esfuerzos, en el operativo de búsqueda también participan cinco patrullas del cuerpo de Mossos d’Esquadra y de la policía local de Llinars.