Un equipo de 15 Bomberos de la Generalitat mantendrá el operativo de búsqueda del conductor de una furgoneta desaparecido el pasado viernes por la tarde, en el río Mogent, en Llinars del Vallès durante la tormenta Regina. El jefe del operativo, el subinspector Héctor Serrat, ha detallado que «las posibilidades que ofrece la luz» implican que se debe reducir durante la noche el operativo de 45 a 15 efectivos.

Durante toda la tarde los equipos de los Bomberos han buscado a la persona desaparecida entre el mar y el punto donde el agua arrastró el vehículo con un total de 11 binomios de bomberos “trabajando sobre el terreno”, las unidades caninas y los drones. La búsqueda, además, ha contado con el apoyo de un helicóptero que ha volado «desde la desembocadura» siguiendo el recorrido del río Besòs hasta Llinars del Vallès. “Se ha seguido todo el perímetro del agua”, ha destacado Serra, quien ha añadido que en algunos casos varios efectivos se han sumergido “cuando hay indicios de que hay una acumulación” en el curso del río. El subinspector de los Bomberos ha recordado que los trabajos de los Bomberos son muy delicados, ya que el nivel del río Mogent se ha mantenido «alto» y eso ha dificultado los trabajos de los Bomberos.

Uno de los varios efectivos de la unidad canina repartidos por los márgenes del río Mogent | Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Sin indicios del conductor

Serra ha destacado que durante la jornada de este sábado se ha encontrado “ropa y objetos” pero no se ha podido identificar que fueran del conductor desaparecido. De hecho, el jefe de la intervención ha señalado que el operativo de hoy ha sido “sin más novedades” y se prevé que este domingo los Bomberos repliquen «el mismo dispositivo» con el mismo número de efectivos desplegados y con el mismo radio de acción desplegado. Serra, además, ha añadido que “es evidente” que la persona se encontraba en el interior del vehículo y “debe estar en el curso del río”.