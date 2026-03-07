Un equip de 15 bombers de la Generalitat han mantingut durant la nit la part terrestre de l’operatiu de recerca del conductor d’una furgoneta desaparegut el passat divendres a la tarda, al riu Mogent, a Llinars del Vallès, en plena borrasca Regina, i aquest matí s’ha reforçat amb el GRAE subaquàtic, la unitat canina i drons. En total, aquest diumenge hi ha una vintena de dotacions en una recerca que ja és desesperada, ja que ja fa un dia i mig que dura.
Ahir, durant tota la tarda els equips dels Bombers van buscar el desaparegut entre el mar i el punt on l’aigua va arrossegar el vehicle amb un total d’11 binomis de bombers “treballant sobre el terreny”, les unitats canines i els drons, segons va explicar el cap de l’operatiu, el sotsinspector Héctor Serrat. La recerca, a més, va comptar amb el suport d’un helicòpter que va volar “des de la desembocadura” resseguint el recorregut del riu Besòs fins a Llinars del Vallès. “S’ha seguit tot el perímetre de l’aigua”, va destacar Serrat, que va afegir que en alguns casos diversos efectius s’havien submergit, quan hi havia indicis que hi havia algun volum anormal al riu. El sotsinspector dels Bombers va recordar que els treballs són molt delicats, ja que el nivell del riu Mogent es mantenia “alt”, cosa que dificultava la recerca.
Sense senyals del conductor
Serrat va destacar que durant la jornada d’aquest dissabte s’havien trobat “roba i objectes” però no s’havien pogut identificar com a propietat del conductor desaparegut. De fet, el cap de la intervenció va assenyalar que l’operatiu d’ahir havia estat “sense més novetats” i ja es preveia que aquest diumenge els Bombers repliquessin “el mateix dispositiu” i amb el mateix radi d’acció. Serrat, a més, va afegir que era “evident” que la persona es trobava a l’interior del vehicle i “ha d’estar en el decurs del riu”.