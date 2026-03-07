Els Bombers de la Generalitat han intensificat la recerca del conductor d’una furgoneta que va desaparèixer el passat divendres a Llinars del Vallès. Els cossos d’emergència han ampliat la recerca fins al mar Mediterrani després que ahir l’home fos arrossegat per una riuada del riu Mogent, a l’altura de Llinars del Vallès. El cap de la intervenció, el sotsinspector Héctor Serrat, ha assenyalat en declaracions recollides per l’ACN que el perímetre d’actuació dels Bombers, doncs, s’augmenta fins als 30 quilòmetres en total i s’estan concentrant les labors de cerca des del punt “on va haver-hi l’arrossegament del vehicle fins a la resclosa a Montmeló”.
Serrat, a més, ha destacat que fins a 40 efectius dels serveis d’emergència participen en l’operació i espera que un cop es redueixi el cabal del riu després d’aquests dies marcats per la borrasca Regina. El cap de l’operació ha volgut alertar que el passat divendres “el nivell d’aigua baixava amb molta intensitat” i això va provocar que el vehicle acabés sent arrossegat durant prop d’1,5 quilòmetres. “Per tant, qualsevol objecte a l’interior del cabal pot haver tingut un arrossegament important”, ha destacat Serrat.
On s’estan fent els treballs?
Els Bombers estan buscant el conductor de la furgoneta als marges del riu Mogent, entre Llinars i Montmeló durant prop de vuit quilòmetres. Els membres del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, els GRAE subaquàtic, medis terrestres, unitats canines i drons estan fent aquestes labors que segons ha destacat Serrat és “més intensiva” per terra. Serrat ha volgut alertar que estan “trobant peces de roba” mentre fan aquestes tasques de recerca, però descarten que siguin de la persona desapareguda. El líder de les tasques de recerca ha volgut destacar que “no s’ha trobat cap indici que pot estar en el tram de riu”.