Los Bomberos de la Generalitat han intensificado la búsqueda del conductor de una furgoneta que desapareció el pasado viernes en Llinars del Vallès. Los cuerpos de emergencia han ampliado la búsqueda hasta el mar Mediterráneo después de que ayer el hombre fuera arrastrado por una riada del río Mogent, a la altura de Llinars del Vallès. El jefe de la intervención, el subinspector Héctor Serrat, ha señalado en declaraciones recogidas por la ACN que el perímetro de actuación de los Bomberos, por lo tanto, se aumenta hasta los 30 kilómetros en total y se están concentrando los trabajos de búsqueda desde el punto “donde ocurrió el arrastre del vehículo hasta la presa en Montmeló”.

Serrat, además, ha destacado que hasta 40 efectivos de los servicios de emergencia participan en la operación y espera que una vez se reduzca el caudal del río después de estos días marcados por la tormenta Regina. El jefe de la operación ha querido alertar que el pasado viernes “el nivel de agua bajaba con mucha intensidad” y esto provocó que el vehículo terminara siendo arrastrado durante cerca de 1,5 kilómetros. «Por lo tanto, cualquier objeto en el interior del caudal puede haber tenido un arrastre importante», ha destacado Serrat.

Efectivos de los Bomberos buscan al conductor de una furgoneta arrastrada por la riera Giola en Llinars del Vallès / Bombers de la Generalitat

¿Dónde se están realizando los trabajos?

Los Bomberos están buscando al conductor de la furgoneta en los márgenes del río Mogent, entre Llinars y Montmeló durante cerca de ocho kilómetros. Los miembros del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos, los GRAE subacuáticos, medios terrestres, unidades caninas y drones están llevando a cabo estas labores que según ha destacado Serrat es «más intensiva» por tierra. Serrat ha querido alertar que están «encontrando piezas de ropa» mientras realizan estas tareas de búsqueda, pero descartan que sean de la persona desaparecida. El líder de las tareas de búsqueda ha querido destacar que “no se ha encontrado ningún indicio que pueda estar en el tramo de río”.