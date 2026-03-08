Los Bomberos de la Generalitat han encontrado -después de tres días de operativo de búsqueda- un cadáver en la zona de búsqueda organizada desde el pasado viernes para buscar al conductor de una furgoneta que había sido arrastrado por el río Mogent en Llinars del Vallès. El cuerpo se ha encontrado en el margen izquierdo del río Mogent y desde el cuerpo de Bomberos de la Generalitat han alertado a los Mossos d’Esquadra para que interviniera la unidad de investigación, la policía científica y la comitiva judicial para proceder con el levantamiento e identificación del cuerpo.

Desde el cuerpo de Bomberos, el subinspector de Bomberos y jefe de la búsqueda de Llinars, Oriol Pellisa, destaca -en declaraciones recogidas por la ACN- que se ha podido encontrar el cuerpo gracias a la disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua, un hecho que ha facilitado las tareas de búsqueda en el cauce desde donde la riada se llevó el cuerpo hasta la presa de Montmeló. «Es el cuerpo sin vida de una persona que coincide con la descripción del conductor que se estaba buscando», ha destacado Pellisa, quien ha pedido prudencia y no ha querido confirmar la identidad del cuerpo encontrado. «La autoridad competente debe hacer su trabajo de investigación y de confirmación pericial», ha sentenciado.

Efectivos de los Bomberos buscan al conductor de una furgoneta arrastrada por la riera Giola en Llinars del Vallès / Bombers de la Generalitat

Un operativo desesperado durante 3 días

Desde el pasado viernes, los cuerpos de emergencia desplegaron un operativo desesperado para encontrar al conductor de una furgoneta que fue arrastrada por el temporal en Llinars del Vallès. Durante los últimos tres días se ha buscado por todo el recorrido del río hasta el mar al hombre desaparecido. Incluso esta noche un equipo de 15 bomberos de la Generalitat han mantenido el operativo de búsqueda del conductor de una furgoneta desaparecido el pasado viernes por la tarde. Por la mañana se les han vuelto a unir los miembros del GRAE subacuático, la unidad canina y drones.