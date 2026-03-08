Els Bombers de la Generalitat han trobat -després de tres dies d’operatiu de recerca- un cadàver a la zona de recerca organitzada des del passat divendres per buscar el conductor d’una furgoneta que havia estat arrossegat pel riu Mogent a Llinars del Vallès. El cos s’ha trobat al marge esquerre del riu Mogent i des del cos de Bombers de la Generalitat han alertat els Mossos d’Esquadra perquè intervingués la unitat d’investigació, la policia científica i la comitiva judicial per procedir amb l’aixecament i identificació del cos.
Des del cos de Bombers el sotsinspector de Bombers i cap de la recerca de Llinars, Oriol Pellisa, destaca -en declaracions recollides per l’ACN- que s’ha pogut trobar el cos gràcies a la disminució del cabal del riu i la reducció de la làmina d’aigua, un fet que ha facilitat les tasques de recerca a la llera des d’on la riuada es va endur el cos fins a la reclosa de Montmeló. “És el cos sense vida d’una persona que coincideix amb la descripció del conductor que s’estava buscant”, ha destacat un Pellissa, però, que ha demanat prudència i no ha volgut confirmar la identitat del cos trobat. “L’autoritat competent ha de fer la seva feina d’investigació i de confirmació pericial”, ha sentenciat.
Un operatiu a la desesperada durant 3 dies
Des del passat divendres els cossos d’emergència van desplegar un operatiu desesperat per trobar el conductor d’una furgoneta que va ser arrossegada pel temporal a Llinars del Vallès. Durant els darrers tres dies s’ha buscat per tot el recorregut del riu fins al mar a l’home desaparegut. Fins i tot aquesta nit un equip de 15 bombers de la Generalitat han mantingut l’operatiu de recerca del conductor d’una furgoneta desaparegut el passat divendres a la tarda. Al matí se’ls han tornat a unir els membres del GRAE subaquàtic, la unitat canina i drons.