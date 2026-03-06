El temporal de pluges que colpeja Catalunya aquest divendres ja està provocant les primeres afectacions. El cos de Bombers de la Generalitat busca des de dos quarts de tres de la tarda el conductor d’una furgoneta que ha estat arrossegada per la riera Giola al pas per Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Les unitats d’emergències han localitzat el vehicle a la desembocadura de la riera, que transcorre paral·lela a l’AP-7, un dels punts de més trànsit del país. El cos d’emergències ha destinat disset dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d’un helicòpter.
Cap a dos quarts de sis de la tarda l’helicòpter s’ha retirat i ha estat substituït per drons. A principi de l’operació, els Bombers han pogut accedir al vehicle i han vist que era buit, moment en què han iniciat la recerca del conductor. A hores d’ara encara no han aconseguit localitzar-lo. Per ampliar els esforços, en l’operatiu de recerca també hi participen cinc patrulles del cos de Mossos d’Esquadra i de la policia local de Llinars.