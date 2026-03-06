L’arribada de la borrasca Regina a Catalunya ha encès totes les alarmes al país, especialment al nord de Catalunya, i l’Agència Catalana de l’Aigua i Protecció Civil han alertat que a les comarques de Girona i la Catalunya Central hi ha rius que podrien arribar a desbordar-se després de la quantitat d’aigua acumulada. En alerta vermella -avís per cabal molt alt- es troben els rius Ges a Torelló (Osona) i el Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) on es poden produir inundacions, ja que “s’ha superat el llindar de perill”, mentre que l’ACA també alerta que s’han produït augments especialment notoris del cabal als rius Muga a Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i el Fluvià a Serinyà (Pla de l’Estany).
Davant d’aquesta situació des de l’Agència Catalana de l’Aigua demanen a la població catalana que eviti apropar-se a les lleres dels rius i no es creuin, sempre que sigui possible, els guals i els punts baixos.
#Actualització a les 9:30 de l’estat dels rius de les conques internes.— ACA (@aigua_cat) March 6, 2026
🔴 El rius #Ter a Sant Joan de les Abadesses i #Ges a Torelló assoleixen llindars de perill.
⚠️ #Precaució. No us apropeu a les lleres. Eviteu creuar guals i punts baixos. pic.twitter.com/wcRZvvOeQv
El Govern demana prudència davant la previsió meteorològica
La previsió meteorològica d’aquest divendres sis de març fa que el Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) hagi emès diversos avisos de Situació Meteorològica de Perill (Avisos SMP) per acumulació de pluja als dos extrems del país. La situació més complicada es produirà durant la primera part del dia i obliga el Meteocat a posar en alerta per perill alt l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva i el Vallès Oriental mentre que hi ha avisos de perill moderat a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
No només hi ha perill per l’acumulació de pluja, sinó que el Meteocat també ha activat els avisos de perill moderat per intensitat de pluja a la meitat sud del país i es troben en alerta el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, la Segarra, l’Urgell, el Baix Camp, el Priorat, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Segrià, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. A més, el temporal també ha obligat a posar en perill alt la meitat nord de la costa catalana, des del mar Barcelonès fins a l’Alt Empordà, mentre que està en perill moderat el mar del Baix Llobregat fins al Montsià.
Davant d’aquesta situació des del Govern demanen prudència i precaució als ciutadans catalans. A través de les xarxes socials el president de la Generalitat de Catalunya ha demanat que s’evitin “desplaçaments innecessaris i les zones inundables. Extremeu la precaució i seguiu totes les recomanacions de Protecció Civil”.
Molt pendent de l’episodi de pluges intenses a diverses zones de Catalunya, especialment a Torelló, Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de la Muga i Serinyà.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) March 6, 2026
Eviteu desplaçaments innecessaris i les zones inundables. Extremeu la precaució i seguiu totes les recomanacions… https://t.co/rJOYFQaOcB