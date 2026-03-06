La llegada de la borrasca Regina a Cataluña ha encendido todas las alarmas en el país, especialmente en el norte de Cataluña, y la Agencia Catalana del Agua y Protección Civil han alertado que en las comarcas de Girona y la Cataluña Central hay ríos que podrían llegar a desbordarse tras la cantidad de agua acumulada. En alerta roja -aviso por caudal muy alto- se encuentran los ríos Ges en Torelló (Osona) y el Ter en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) donde se pueden producir inundaciones, ya que «se ha superado el umbral de peligro», mientras que la ACA también alerta que se han producido aumentos especialmente notorios del caudal en los ríos Muga en Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) y el Fluvià en Serinyà (Pla de l’Estany).

Ante esta situación desde la Agencia Catalana del Agua piden a la población catalana que evite acercarse a los cauces de los ríos y no se crucen, siempre que sea posible, los vados y los puntos bajos.

#Actualització a les 9:30 de l’estat dels rius de les conques internes.



🔴 El rius #Ter a Sant Joan de les Abadesses i #Ges a Torelló assoleixen llindars de perill.



⚠️ #Precaució. No us apropeu a les lleres. Eviteu creuar guals i punts baixos. pic.twitter.com/wcRZvvOeQv — ACA (@aigua_cat) March 6, 2026

El Gobierno pide prudencia ante la previsión meteorológica

La previsión meteorológica de este viernes seis de marzo hace que el Servicio Meteorológico de Cataluña (METEOCAT) haya emitido varios avisos de Situación Meteorológica de Peligro (Avisos SMP) por acumulación de lluvia en ambos extremos del país. La situación más complicada se producirá durante la primera parte del día y obliga al Meteocat a poner en alerta por peligro alto el Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva y el Vallès Oriental mientras que hay avisos de peligro moderado en la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià.

No solo hay peligro por la acumulación de lluvia, sino que el Meteocat también ha activado los avisos de peligro moderado por intensidad de lluvia en la mitad sur del país y se encuentran en alerta el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, la Segarra, l’Urgell, el Baix Camp, el Priorat, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Segrià, la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià. Además, el temporal también ha obligado a poner en peligro alto la mitad norte de la costa catalana, desde el mar Barcelonès hasta el Alt Empordà, mientras que está en peligro moderado el mar del Baix Llobregat hasta el Montsià.

Una calle afectada por las inundaciones en Terrassa / Europa Press

Ante esta situación desde el Gobierno piden prudencia y precaución a los ciudadanos catalanes. A través de las redes sociales el presidente de la Generalitat de Catalunya ha pedido que se eviten «desplazamientos innecesarios y las zonas inundables. Extremad la precaución y seguid todas las recomendaciones de Protección Civil».