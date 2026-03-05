Después de unos días de bonanza y tregua en medio de un invierno especialmente lluvioso, Cataluña volverá a vivir unos días marcados por las fuertes lluvias y el viento. La llegada de un nuevo temporal de levante, la borrasca Regina, ha hecho que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) haya activado las alertas por situación meteorológica de peligro (Avisos SMP) en una veintena de comarcas del territorio catalán por lluvia, viento, mala mar y nieve en el Pirineo. Una situación meteorológica que se espera que se alargue durante los próximos días.

La borrasca ya ha llegado al Estado español durante la semana dejando precipitaciones sobre todo en Andalucía y ahora se desplaza hacia el norte poniendo en alerta a Cataluña. Desde primera hora de la mañana se espera que la lluvia y el viento puedan producirse en todo el territorio catalán mientras que durante la segunda parte del jueves la borrasca se intensificará en las comarcas gerundenses, el interior de las Terres de l’Ebre o las comarcas del Norte de Barcelona.

En alerta por lluvia, viento y mala mar

La llegada de Regina a Cataluña ha obligado al Meteocat a activar los avisos SMP por acumulación de lluvia. En la Terra Alta, el Montsià y el Baix Ebre la alerta será de carácter moderado, mientras que en las comarcas montañosas la situación empeorará y se esperan acumulaciones de lluvia superiores a los 100 mm /24 horas, motivo por el cual se han activado los avisos de peligro alto en el Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva y el Vallès Oriental.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠️



📅 De dj. 07:00 a dv. 13:00 h

🌧️ Possibilitat d'acumulació de pluja > 100 mm en 24 hores

🟠 Grau de perill màxim 3/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/obkcUhRk0E — Meteocat (@meteocat) March 4, 2026

El viento también regresa a Cataluña y se han activado los avisos SMP de carácter moderado en el litoral central y algunas comarcas del área metropolitana de Barcelona. Se espera que las ráfagas de viento superen los 20m/s en el Maresme, el Vallès Oriental y Occidental, el Moianès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès y el Tarragonès.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠️



📅 De dj. 1:00 h a 19:00 h

💨 Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s

🟡 Grau de perill màxim 1/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/miB8HTmPBY — Meteocat (@meteocat) March 4, 2026

Por su parte, el temporal de levante también se dejará notar en el litoral catalán, especialmente en el sur durante las primeras horas del jueves y en el norte. El Meteocat ha activado los avisos de peligro alto -con olas que pueden superar los 2.50 metros- en el Baix Ebre y el Montsià durante la madrugada, mientras que durante las horas centrales del día -entre las seis de la mañana y las 12 del mediodía- casi todo el litoral catalán estará en peligro moderado. Entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, sin embargo, el estado del mar se agitará en el Alt y Baix Empordà, donde se activarán los avisos de peligro alto, mientras que en todo el resto del litoral catalán se mantendrá el peligro moderado.