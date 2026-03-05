Després d’uns dies de bonança i treva enmig d’un hivern especialment plujós Catalunya tornarà a viure uns dies marcats per les fortes pluges i el vent. L’arribada d’una nova llevantada, la borrasca Regina, ha fet que el Servei Meteorologic de Catalunya (Meteocat) hagi activat les alertes per situació meteorologica de perill (Avisos SMP) a una vinterna de comarques del territori català per pluja, vent, mala mar i neu al Pirineu. Una situació meteorologica que s’espera que s’allargui durant els pròxims dies.
La borrasca ja ha arribat a l’Estat espanyol durant la setmana deixant precipitacions sobretot a Andalusia i ara es desplaça cap al nord posant en alerta Catalunya. Des de primera hora del matí s’espera que la pluja i el vent es pugui produir arreu del territori català mentre que durant la segona part del dijous la borrasca s’intesnificarà a les comarques gironines, l’interior de les Terres de l’Ebre o les comarques del Nord de Barcelona.
En alerta per pluja, vent i mala mar
L’arribada de Regina a Catalunya ha obligat el Meteocat a activar els avisos SMP per acumulació de pluja. A la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre l’alerta serà de caràcter moderat, mentre que a les comarques muntanyoses la situació anirà a pitjor i s’esperen acumulacions de pluja superiors als 100 mm /24 hores, motiu pel qual s’han activat els avisos de perill alt a l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva i el Vallès Oriental.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) March 4, 2026
📅 De dj. 07:00 a dv. 13:00 h
🌧️ Possibilitat d'acumulació de pluja > 100 mm en 24 hores
🟠 Grau de perill màxim 3/6
Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/obkcUhRk0E
El vent també torna a Catalunya i s’han activat els avisos SMP de caràcter moderat al litoral central i algunes comarques de l’àrea metropolitana de Barcleona. S’espera que les ràfegues de vent arribin a superar els 20m/s al Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, el Moianès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠️— Meteocat (@meteocat) March 4, 2026
📅 De dj. 1:00 h a 19:00 h
💨 Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s
🟡 Grau de perill màxim 1/6
Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/miB8HTmPBY
Per la seva banda, la llevantada també es deixarà notar al litoral català, especialment al sud durant les primeres hores del dijous i al Nord. El Meteocat ha activat els avisos de perill alt -amb onades que poden superar els 2.50 metres- al Baix Ebre i el Montsià durant la matinada, mentre que durant les hores centrals del dia -entre les sis del matí i les 12 del migdia- gairebé tot el litoral català es trobarà en perill moderat. Entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, però, l’estat de la mar es revoltarà a l’Alt i Baix Empordà, on s’activaran els avisos de perill alt, mentre que a tota la resta del litoral català es mantindrà el perill moderat.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠️— Meteocat (@meteocat) March 4, 2026
📅 Fins dv. 19:00 h
🌊 Possibilitat d’onades > 2,50 m; onatge de component est, amb mar de fons
🟠 Grau de perill màxim 4/6
Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/aDGFltHT23