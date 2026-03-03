L’hivern del 2026 ha estat un hivern de contrastos. El d’aquest 2026 ha estat el més plujós dels darrers 30 anys, ja que per trobar un hivern amb una precipitació acumulada tan plujós com el d’enguany cal remuntar-se fins a l’hivern del 1995-1996. Marc Prohom, cap de l’àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), assenyala que “el que caracteritza aquest hivern no és un únic episodi extrem, sinó la persistència de situacions favorables a la precipitació durant bona part de l’estació”.
El Meteocat destaca que “la concatenació de llevantades, gotes fredes (també conegudes com a DANA) i fronts atlàntics ha provocat acumulacions molt destacades i generalitzades”, i posa d’exemple les xifres de precipitació acumulada al Parc Natural dels Ports (657 litres per metre quadrat), al Pantà de Darnius-Boadella (591) i a Puig Sesolles (583).
No només ha estat un hivern amb la pluja com a gran actor predominant, ja que també s’ha tractat d’un hivern especialment marcat per la neu, sobretot al Pirineu Oriental. A l’estació meteorològica de Núria es van arribar a registrat 144 centímetres de neu acumulada, una xifra que és el rècord dels 26 anys de dades d’aquesta estació.
Un hivern càlid
Tot i que ha estat un hivern plujós també s’ha caracteritzat per ser un hivern càlid, ja que s’ha registrat un desembre càlid, un gener amb valors pròxims a la normalitat i un febrer molt càlid. De fet, el Meteocat assenyala, que “els dies 11 i 12 de febrer es van batre rècords de temperatura mínima més alta en 13 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb més de 20 anys de dades”.
El Meteocat destaca que “aquest comportament tèrmic s’explica sobretot per les temperatures nocturnes elevades, que s’han situat per sobre de la mitjana durant gran part de l’estació, amb poques interrupcions puntuals a principi d’hivern i durant el període de Nadal”. Des del Servei Meteorologic de Catalunya assenyalen que la gran quantitat de pertorbacions que s’han registrat i que han evitat que s’hagi registrat períodes d’estabilitat anticiclonica. Aleix Serra, cap de l’equip de control de qualitat de dades del Meteocat assenyala que “aquesta manca d’estabilitat ha impedit els típics episodis d’inversió tèrmica a valls i planes interiors, i ha dificultat l’acumulació d’aire fred durant la nit, fet que ha mantingut les temperatures mínimes clarament per sobre de la mitjana”.