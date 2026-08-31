El Departamento de Educación ha establecido una serie de “orientaciones” sobre el uso de la inteligencia artificial dirigidas a los profesores que guían los trabajos de investigación. Unas reglas básicas que permiten su uso siempre que el alumno pueda “documentarla y hacerla constar” en la bibliografía. “En todas las situaciones, es necesario verificar las aportaciones de la IA: revisarlas, contrastarlas y reformularlas con criterio personal”, señala Educación, que resta importancia a un posible uso abusivo de esta herramienta. “La defensa oral del TR es un espacio para verificar la autoría, la comprensión profunda y la capacidad de razonamiento del estudiante”, indican desde el departamento.

“La pregunta no es si la IA debe entrar a las aulas o no”, ha sentenciado este lunes la consejera Esther Niubó, “sino cómo hacerlo, con un enfoque crítico, ético y humanista”. Según la consejera, esta nueva guía llega para “adaptar los centros a la realidad”, dominada en estos momentos por esta herramienta política. “El objetivo es ayudar a los centros a decidir cuándo, por qué y cómo se debe incluir la IA en un instituto”, ha declarado.

La guía de Educación permite así el uso de la IA siempre que el alumnado tenga entre 14 y 18 años, disponga de una “autorización” del docente y “se respeten las prohibiciones europeas”. La consejería incluye, eso sí, algunas excepciones: los alumnos menores de 14 años no deberían usar herramientas de IA de propósito general “de forma autónoma”, tal como establece la normativa europea.

El departamento asegura que “acompañará” a los equipos docentes ante el auge de esta herramienta tecnológica y recomienda a los centros establecer un “grupo de trabajo” que elabore una propuesta de incorporación de la IA a la tarea educativa de la escuela. La consejera elaborará al mismo tiempo un plan formativo para el claustro y tiene previsto ofrecer formación continua al profesorado.

La consejera de Educación Esther Niubó, con los principales secretarios del departamento en primera fila en la rueda de prensa de esta mañana | Lorena Sopêna (EP)

La edad mínima en Europa es de 14 años

En Europa, el artículo 8 del Reglamento General de Protección de Datos establece la edad mínima para el uso de la IA en los 16 años, pero permite que los estados miembros puedan rebajar la edad mínima si así lo consideran. Es el caso del Estado español, que mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, estableció la edad mínima en 14 años.

Las mismas aplicaciones tienen a su vez su propia edad mínima, si bien en la mayoría de los casos está por debajo de las exigencias europeas o españolas. Claude es la única no apta para los menores de edad; Lumo, ChatGPT, Mistral AI, Copilot y Perplexity la sitúan en 13 años –siempre que haya un control parental– y Gemini (opción de Google), NotebookLM y Deepseek en los 14. La normativa estatal, en todo caso, pasa siempre por delante de las exigencias privadas de estas aplicaciones.