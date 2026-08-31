El Departament d’Educació ha establert una sèrie d’“orientacions” sobre l’ús de la intel·ligència artificial adreçades als professors que guien els treballs de recerca. Unes regles bàsiques que en permeten l’ús sempre que l’alumne pugui “documentar-la i fer-la constar” en la bibliografia. “En totes les situacions, cal verificar les aportacions de la IA: revisar-les, contrastar-les i reformular-les amb criteri personal”, apunta Educació, que lleva importància a un possible ús abusiu d’aquesta eina. “La defensa oral del TR és un espai per verificar l’autoria, la comprensió profunda i la capacitat de raonament de l’estudiant”, indiquen des del departament.
“La pregunta no és si la IA ha d’entrar a les aules o no”, ha sentenciat aquest dilluns la consellera Esther Niubó, “sinó com fer-ho, amb un enfocament crític, ètic i humanista”. Segons la consellera, aquesta nova guia arriba per “adaptar els centres a la realitat”, dominada en aquests moments per aquesta eina política. “L’objectiu és ajudar els centres a decidir quan, per què i com s’ha d’incloure la IA a un institut”, ha declarat.
La guia d’Educació permet així l’ús de la IA sempre que l’alumnat tingui entre 14 i 18 anys, disposi d’una “autorització” del docent i “es respectin les prohibicions europees”. La conselleria inclou, això sí, algunes excepcions: els alumnes menors de 14 anys no haurien de fer servir eines d’IA de propòsit general “de forma autònoma”, tal com estableix la normativa europea.
El departament assegura que “acompanyarà” els equips docents davant l’auge d’aquesta eina tecnològica i recomana als centres establir un “grup de treball” que elabori una proposta d’incorporació de la IA a la tasca educativa de l’escola. La consellera elaborarà alhora un pla formatiu per al claustre i té previst oferir formació contínua al professorat.
L’edat mínima a Europa és els 14 anys
A Europa, l’article 8 del Reglament General de Protecció de Dades estableix l’edat mínima per a l’ús de la IA en els 16 anys, però permet que els estats membres puguin rebaixar l’edat mínima si així ho consideren. És el cas de l’Estat espanyol, que mitjançant la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals, va establir l’edat mínima en 14 anys.
Les mateixes aplicacions tenen alhora la seva pròpia edat mínima, si bé en la majoria dels casos està per sota de les exigències europees o espanyoles. Claude és l’única no apte per als menors d’edat; Lumo, ChatGPT, Mistral AI, Copilot i Perplexity la situen en 13 anys –sempre que hi hagi un control parental– i Gemini (opció de Google), NotebookLM i Deepseek en els 14. La normativa estatal, en tot cas, passa sempre per davant de les exigències privades d’aquestes aplicacions.