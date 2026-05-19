El Departamento de Educación enviará en las próximas horas una nueva propuesta de acuerdo a los sindicatos para intentar desbloquear el conflicto. Horas antes, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña, la consejera Esther Niubó adelantó que la propuesta se ha elaborado “sobre la base del acuerdo firmado con CCOO y UGT” y ha pedido “realismo” a los sindicatos. “Queremos acuerdos amplios, ambiciosos, pero también viables, con base jurídica y que se puedan llevar a cabo”, sentenció en sede parlamentaria. En la réplica, Niubó pidió a los grupos parlamentarios que «no vean encierro» en la defensa del acuerdo con CCOO y UGT, que por primera vez ha fijado como «un punto de partida muy importante». «Estoy convencida de que, gracias a la aportación de los sindicatos, podremos ver qué podemos reforzar en los márgenes», remató.

Los cuatro sindicatos críticos con el acuerdo, la USTEC y Profesores de Secundaria –representantes principales del colectivo– y también la CGT e Intersindical, aceptaron reunirse la semana pasada en el marco de la mesa sectorial. Una reunión “importante”, resumió ahora Niubó, que “nos permitió recuperar el marco de diálogo”. “Hubo un acercamiento y confiamos en que podamos seguir trabajando mañana”, sentenció Niubó sobre el encuentro. La reunión se había previsto inicialmente para este mismo martes, pero la comparecencia de Niubó en el Parlamento y la sesión de control al Gobierno de mañana por la mañana han retrasado la cita con los sindicatos.

Después de acercar posturas en materia de inclusión, los críticos con el acuerdo actual han pedido que los presupuestos –ratificados este martes por Salvador Illa y Oriol Junqueras– incrementen las partidas al sector educativo. Un incremento que debería permitir reducir ratios y una nueva oferta salarial. Son las dos condiciones, además de confirmar los nuevos recursos hacia la inclusiva, que piden las organizaciones para levantar las huelgas. ERC y Comuns, los dos partidos con quienes el Gobierno pretende aprobar los presupuestos, habían desvinculado las cuentas del conflicto educativo, pero la presión de las últimas horas ha movido algunas fichas. “No renunciamos a ninguna de nuestras propuestas, pero si es necesario recalendarizar o reformular la intensidad, estaríamos dispuestas”, dijo en este caso Jéssica Albiach, de los Comuns.

La consejera de Educación, Esther Niubó en la última reunión de la mesa sectorial | ACN

La consejera, que centró gran parte de la intervención en hablar de otras medidas que el departamento tiene en marcha, también pidió “distinguir entre lo que podemos hacer ahora y lo que tendremos que trabajar juntos los próximos cursos”. “No es desde las demandas maximalistas que se consiguen los recursos necesarios sobre la educación, se avanza con consensos y acuerdos”, reiteró al hablar del acuerdo ya existente, ratificado solo por un 20% de la representación sindical (UGT y CCOO). Quién sabe si también pensando en las futuras reuniones.

Confianza en Interior para que “no se repita” el espionaje a docentes

La consejera aprovechó la comparecencia para cerrar filas con el resto del Gobierno ante la polémica infiltración policial en una asamblea de docentes. “Confiamos plenamente en la diligencia de Interior y de los mossos para llevar a cabo una situación así no se repita”, se limitó a decir, dedicando escasos minutos a la polémica. “No tengo más conocimiento del que ya se ha compartido en este departamento”, insistió en su primera intervención. El grueso de la oposición respondió con críticas al espionaje y también cuestionó el plan piloto para incorporar un mosso en las escuelas.

Niubó mantuvo, sobre el polémico plan de los mossos, el mismo argumentario de las últimas semanas: es una demanda que surge de algunas direcciones de centros, los mossos no irán armados y no sustituirán a ningún agente educativo. Tampoco actuarán bajo la “coacción”, insistió la consejera, que acusó a los críticos de emitir un mensaje “distorsionado o confuso” sobre el plan. “A veces emitimos algunos juicios apriorísticos como los que hemos podido sentir estos días”, apuntó.