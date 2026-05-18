Los docentes han desafiado la lluvia en una nueva manifestación en Barcelona –la segunda del nuevo ciclo de huelgas en la capital– para exigir a los “socios del Gobierno” que se “corresponsabilicen” de la lucha y presionen al presidente Salvador Illa para que incluya sus demandas en los presupuestos, que encaran la recta final. Esquerra Republicana ha presentado el nuevo tren orbital con el PSC y tiene prevista una reunión con la militancia para validar las cuentas. Y los Comunes, que piden al ejecutivo que no se fíe, ya cerraron un acuerdo el pasado febrero. “Es un momento crucial que debe poner en valor nuestra lucha; la educación debe ser una línea roja en la aprobación de presupuestos”, ha remarcado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

La petición del sindicato llega después de que la oposición, especialmente los grupos parlamentarios de ERC y los Comunes, hayan separado la aprobación de las cuentas de la negociación del Departamento de Educación con los sindicatos. El portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, ha aprovechado su intervención para “destapar” la “hipocresía” de los grupos que “avalarán” unos presupuestos “que no tienen en cuenta las reivindicaciones del sector educativo”. Martorell ha pedido directamente el rechazo a las cuentas.

Ingrid Chavarria, de la CGT, también se ha manifestado en la misma línea. “Hacemos un llamado a todos los grupos que defienden la educación pública a que presionen para tener presupuestos educativos, en lugar de unos represivos; el Gobierno ha incrementado los salarios de los Mossos y la dotación a la escuela concertada”, ha apuntado. El secretario general de Profesores de Secundaria, Ignasi Fernández, ha recordado que los docentes no piden un aumento de sueldo “sino que nos devuelvan todo lo que se nos debe”. En este sentido, insiste en la pérdida de poder adquisitivo del sector después de los recortes de 2010, que eliminaron algunas de las pagas y complementos de los docentes. “El Gobierno está jugando con el desgaste del colectivo, y eso es responsable”, ha añadido.

Una docente sosteniendo una pancarta frente a la consejería | Norma Vidal (ACN)

Educación pospone la reunión

Los sindicatos han lamentado que Educación haya retrasado la mesa sectorial, inicialmente prevista para este martes pero que finalmente se hará el miércoles. En consecuencia, el departamento tampoco les ha enviado una propuesta de acuerdo, según han comunicado las organizaciones antes de la manifestación. “No lo entendemos, enviarnos hoy [el documento] beneficiaría la voluntad negociadora, porque tendríamos más tiempo para hacer una contrapropuesta, tener más margen de reacción”, ha manifestado Segura. “Pero nunca se cumplen calendarios a los que se compromete el departamento”, ha lamentado. Desde el departamento detallan que la reunión pasa a miércoles para que pueda asistir la consejera Esther Niubó; martes tiene finalmente compromisos en el Parlamento y miércoles por la mañana sesión de control.

Las reclamaciones de los sindicatos han precedido una marcha lenta que ha recorrido la Diagonal y la calle Aribau hasta llegar a la sede del departamento, en la Via Augusta. “Niubó, ¿qué pasa? ¡Tú sí que cobras demasiado!”, han gritado algunos de los concentrados. Previamente, también se han escuchado gritos contra el Gobierno, contra el presidente –”Illa, nos das calderilla”– y contra los Mossos, en el centro de las miradas por la infiltración en una asamblea de docentes hace un par de semanas. Según la Guardia Urbana, 1.800 personas han participado de la manifestación, que ha superado la lluvia. Educación cifra en 21% el seguimiento de la huelga, mientras que los sindicatos hablan de un 65%.