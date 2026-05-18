Els docents han desafiat la pluja en una nova manifestació a Barcelona –la segona del nou cicle de vagues a la captial– per exigir als “socis del Govern” que es “corresponsabilitzin” de la lluita i pressionin el president Salvador Illa perquè inclogui les seves demandes en els pressupostos, que encaren la recta final. Esquerra Republicana ha presentat el nou tren orbital amb el PSC i té previst una reunió amb la militància validar els comptes. I els Comuns, que demanen a l’executiu que no se’n refiï, ja van tancar un acord el febrer passat. “És un moment crucial que ha de posar en valor la nostra lluita; l’educació ha de ser una línia vermella de l’aprovació de pressupostos”, ha remarcat la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura.
La petició del sindicat arriba després que l’oposició, especialment els grups parlamentaris d’ERC i els Comuns, hagin separat l’aprovació dels comptes de la negociació del Departament d’Educació amb els sindicats. El portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, ha aprofitat la seva intervenció per “destapar” la “hipocresia” dels grups que “avalaran” uns pressupostos “que no tenen en compte les reivindicacions del sector educatiu”. Martorell ha demanat directament el rebuig als comptes.
Ingrid Chavarria, de la CGT, també s’ha manifestat en la mateixa línia. “Fem una crida a tots els grups que defensen l’educació pública que pressionin per tenir pressupostos educatius, en comptes d’uns de repressius; el Govern ha incrementat els salaris dels Mossos i la dotació a l’escola concertada”, ha apuntat. El secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha recordat que els docents no demanen un augment de sou “sinó que ens retornin tot el que se’ns deu”. En aquest sentit, insisteix en la pèrdua de poder adquistiu del sector després de les retallades de 2010, que va eliminar algunes de les pagues i complements dels docents. “El Govern està jugant amb el desgast del col·lectiu, i això és responsable”, ha afegit.
Educació posposa la reunió
Els sindicats han lamentat que Educació hagi endarrerit la mesa sectorial, inicialment prevista per a aquest dimarts però que finalment es farà dimecres. En conseqüència, el departament tampoc els ha enviat una proposta d’acord, segons han comunicat les organitzacions abans de la manifestació. “No ho entenem, enviar-nos avui [el document] beneficiaria la voluntat negociadora, perquè tindríem més temps per fer una contraproposta, tenir més marge de reacció”, ha manifestat Segura. “Però mai es compleixen calendaris a què es compromet el departament”, ha lamentat. Des del departament detallen que la reunió passa a dimecres perquè hi pugui assistir la consellera Esther Niubó; dimarts té finalment compromisos al Parlament i dimecres al matí sessió de control.
Les reclamacions dels sindicats han precedit una marxa lenta que ha recorregut la Diagonal i el carrer Aribau fins a arribar a la seu del departament, a la Via Augusta. “Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa!”, han cridat alguns dels concentrats. Prèviament, també s’han sentit crits contra el Govern, contra el president –”Illa, ens donés calderilla”– i contra els Mossos, en el centre de les mirades per la infiltració en una assemblea de docents fa un parell de setmanes. Segons la Guàrdia Urbana, 1.800 persones han participat de la manifestació, que ha superat la pluja. Educació xifra en 21% el seguiment de la vaga, mentre que els sindicats parlen d’un 65%.