El Departament d’Educació enviarà en les pròximes hores una nova proposta d’acord als sindicats per mirar de desencallar el conflicte. Hores abans, en una compareixença al Parlament de Catalunya, la consellera Esther Niubó ha avançat que la proposta s’ha elaborat “sobre la base de l’acord signat amb CCOO i UGT” i ha demanat “realisme” als sindicats. “Volem acords amplis, ambiciosos, però també viables, amb base jurídica i que es puguin portar a terme”, ha sentenciat en seu parlamentària. En la rèplica, Niubó ha demanat als grups parlamentaris que “no vegin enrocament” en la defensa de l’acord amb CCOO i UGT, que per primera vegada ha fixat com “un punt de partida molt important”. “Estic convençuda que, gràcies a l’aportació dels sindicats, podrem veure què podem reforçar en els marges”, ha rematat.
Els quatre sindicats crítics amb l’acord, la USTEC i Professors de Secundària –representants principals del col·lectiu– i també la CGT i Intersindical, van acceptar reunir-se la setmana passada en el marc de la mesa sectorial. Una reunió “important”, ha resumit ara Niubó, que “ens va permetre recuperar el marc de diàleg”. “Va haver-hi un acostament i confiem que hi puguem continuar treballant demà”, ha sentenciat Niubó sobre la trobada. La reunió s’havia previst inicialment per a aquest mateix dimarts, però la compareixença de Niubó al Parlament i la sessió de control al Govern de demà al matí han endarrerit la cita amb els sindicats.
Després d’apropar postures en matèria d’inclusió, els crítics amb l’acord actual han demanat que els pressupostos –ratificats aquest dimarts per Salvador Illa i Oriol Junqueras– incrementin les partides al sector educatiu. Un increment que hauria de permetre reduir ràtios i una nova oferta salarial. Són les dues condicions, més enllà de confirmar els nous recursos cap a la inclusiva, que demanen les organitzacions per aixecar les vagues. ERC i Comuns, els dos partits amb qui el Govern pretén aprovar els pressupostos, havien desvinculat els comptes del conflicte educatiu, però la pressió de les darreres hores ha fet moure algunes fitxes. “No renunciem a cap de les nostres propostes, però si cal recalendaritzar o reformular la intensitat, nosaltres hi estaríem disposades”, ha dit en aquest cas Jéssica Albiach, dels Comuns.
La consellera, que ha centrat gran part de la intervenció a parlar d’altres mesures que el departament té en marxa, també ha demanat “distingir entre el que podem fer ara i allò que haurem de treballar plegats els propers cursos”. “No és des de les demandes maximalistes que s’aconsegueixen els recursos necessaris sobre l’educació, s’avança amb consensos i acords”, ha reiterat en parlar de l’acord ja existent, ratificat només per un 20% de la respresentació sindical (UGT i CCOO). Qui sap si també pensant en les futures reunions.
Confiança en Interior perquè “no es repeteixi” l’espionatge a docents
La consellera ha aprofitat la compareixença per tancar files amb la resta del Govern davant la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents. “Confiem plenament en la diligència d’interior i dels mossos per dur a terme una situació així no es repeteixi”, s’ha limitat a dir, dedicant escassos minuts a la polèmica. “No tinc més coneixement del que ja s’ha compartit en aquest departament”, ha insistit en la seva primera intervenció. El gruix de l’oposició ha respost amb crítiques a l’espionatge i també ha qüestionat el pla pilot per incorporar un mosso a les escoles.
Niubó ha mantingut, sobre el polèmic pla dels mossos, el mateix argumentari de les darreres setmanes: és una demanda que surt d’algunes direccions de centres, els mossos no aniran armats i no subsistiran cap agent educatiu. Tampoc actuaran sota la “coacció”, ha insistit la consellera, que ha acusat els crítics d’emetre un missatge “distorsionat o confús” sobre el pla. “A vegades emetem alguns judicis apriorístics com els que hem pogut senti aquests dies”, ha apuntat.