La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprovechado la crisis del PSC en Ripoll durante la sesión de control de este martes en el Parlamento de Cataluña. Consciente del revuelo que ha generado la abstención de los concejales socialistas, que han sido forzados a dimitir, ha utilizado la ironía para dar las «gracias» al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por los presupuestos, «pero sobre todo por haber desarticulado el PSC en Ripoll», y ha calificado la situación de «jugada maestra sin precedentes». Illa ha negado la mayor y ha insistido en el mensaje público que dio ayer la consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, que situó los acuerdos con la extrema derecha como una línea roja.

La intervención de Orriols sobre los presupuestos de Ripoll no se ha quedado ahí y, saltándose el protocolo de la sesión de control al presidente de la Generalitat y al Gobierno, también ha interpelado a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya y a la CUP para que hagan con sus secciones locales lo mismo que han hecho los socialistas catalanes. Según ha dicho, «Esquerra Republicana se hubiera abstenido si no lo hubiera hecho el PSC, y eso lo dijo la concejala en el pleno». «Lo digo por si quiere tomar el mismo camino que el señor Salvador Illa y también desarticular el grupo local de ERC», ha añadido, y, por otro lado, ha subrayado que Junts y CUP «han votado ya muchas propuestas de Aliança» en el Ayuntamiento de la capital del Ripollès. “Háganlo también. Por nosotros, no se detengan”, ha apuntado.

Después de la intervención de Sílvia Orriols, que ha provocado quejas de la bancada republicana porque ha hecho alusión directa a Ester Capella, Illa ha defendido que ni el Gobierno ni el PSC «llegarán nunca a ningún acuerdo con aquellos que defienden discursos de odio». Así, el presidente de la Generalitat ha manifestado que los socialistas catalanes no pactan con los que se ponen del lado de los presidentes de Israel, Benjamin Netanyahu; de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Hungría, Viktor Orbán.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene en la sesión de control del pleno del Parlamento / David Zorrakino / Europa Press

Tira y afloja de Illa con el PP por los «Pimpinela del Parlamento»

El presidente no ha ido más allá en su respuesta a Orriols, como tampoco lo ha hecho antes en una intervención del líder del PP, Alejandro Fernández, que ha acusado a Illa y Orriols de «cinismo e hipocresía» por criticarse mutuamente «pero pactar cuando les interesa». «Illa y Orriols han pactado los presupuestos de Ripoll para evitar la moción de confianza», ha dicho, y ha añadido que «no nos chupamos el dedo». «Es necesario desenmascarar su hipocresía y cinismo. Se dicen de todo, los Pimpinela del Parlamento. Pero si les conviene, pactan. Son un engaño”, ha espetado el líder del PP en Cataluña.

Illa ha acusado al líder popular de retorcer las cosas y se ha mostrado sorprendido con sus críticas cuando el PP está pactando con Vox los gobiernos autonómicos en Aragón y Extremadura y por la posición del partido a escala internacional. «Mi partido y mi gobierno no pactan con los que defienden discursos de odio. Todo el mundo lo sabe», ha defendido Illa, que, por otro lado, ha atacado al presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga: «Usted es Trump, que persigue y asesina migrantes por las calles de los Estados Unidos. Usted es Orbán, que, por cierto, ha perdido sus elecciones. Y yo estoy más cerca del papa León XIV y estoy más cerca del humanismo».