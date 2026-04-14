La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha aceptado la renuncia de Enric Pérez como asesor del departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Después de que el PSC ha comunicado la renuncia de Pérez y Anna-Belén Avilés como concejales de Ripoll, Pérez ha trasladado a Paneque su voluntad de dejar de ser alto cargo en el ejecutivo de Salvador Illa. Tras valorar positivamente el trabajo que ha hecho Enric Pérez en el departamento en diferentes ámbitos desde el gabinete, Paneque ha remarcado que la decisión de abstenerse de los concejales fue por iniciativa propia, y ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que ella misma le ha trasladado que aceptaba su renuncia al cargo.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que el ejecutivo de Illa tiene «una línea roja muy clara» de no colaborar con posiciones de confrontación, de extrema derecha, de señalamiento de ciudadanos catalanes por razones de origen o religión. «Más allá de la consideración política que harán los órganos del PSC, que es a quien le corresponde, el Gobierno entiende que esta línea es muy clara y esto es lo que desarrollaremos como Gobierno y lo que los grupos municipales del partido que da apoyo deben mantener«. Las declaraciones de Sílvia Paneque se producen después de que el PSC haya comunicado que los dos concejales de Ripoll cesan de sus responsabilidades institucionales. «No hay ningún tipo de margen de colaboración con las fuerzas de extrema derecha, ni de Aliança Catalana tampoco», ha añadido.

El anuncio se ha hecho horas después de que ayer por la tarde se produjera una reunión entre representantes de la Ejecutiva nacional, de la Federación de comarcas gerundenses y del grupo municipal. «Los concejales pusieron sus cargos a disposición del partido. El PSC ha aceptado sus renuncias para que dejen paso a nuevos concejales», ha informado en un comunicado difundido a primera hora, pero horas después los dos concejales se han desmarcado y han afirmado que la agrupación local «no comparte en ningún caso esta decisión y está en absoluto desacuerdo» con una medida tomada «de forma unilateral por la dirección nacional del PSC». «A pesar de ello, y atendiendo a la información conocida, hemos actuado con responsabilidad y hemos formalizado nuestra renuncia», han subrayado.

La consejera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa | Bernat Vilaró (ACN)

Los dos concejales niegan la reunión

Además, los dos concejales han asegurado que «no se celebró ninguna reunión ni ayer por la tarde ni, en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión por los medios ni se nos había trasladado ninguna comunicación formal al respecto». «Ninguna persona del partido se ha dirigido presencialmente a nosotros en Ripoll para comunicarnos esta petición de dimisión», han añadido, pero admiten que han formalizado su renuncia. Por otro lado, señalan que su actuación durante todos estos años como concejales ha estado guiada por la «voluntad de trabajar por nuestro municipio, por su gente, por la defensa de los servicios públicos y por la mejora de la calidad de vida de los ripolleses».